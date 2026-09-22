Fabricio Fernández

DNI 23.832.218

GENERAL ROCA

La serenidad del campo se embellece con el canto de gorriones y se corta con el fragor del gigante. El monstruo ha regresado.

Es enorme. Chilla, cruje. La palabra batalla no lo asusta. Es de acero y avanza lentamente.

Rubios y delgados girasoles forman fila orando al sol. Resisten.

Los gorriones se alejan evadiendo la masacre. No pueden hacer nada.

Con temblor en la voz, el sol saluda abrumado. Sus cálidos rayos que alimentaron y acogieron a tantos hermanos hoy se desvanecen. Sus largos brazos esperarán a los futuros soldados.

La tarde se viste de tristeza mientras la despedida alimenta de congoja aún más a un alma devastada.