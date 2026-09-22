ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cartas

Inermes

Carta de Lector

Por Carta de lector

Fabricio Fernández
DNI 23.832.218

GENERAL ROCA

La serenidad del campo se embellece con el canto de gorriones y se corta con el fragor del gigante. El monstruo ha regresado.

Es enorme. Chilla, cruje. La palabra batalla no lo asusta. Es de acero y avanza lentamente.

Rubios y delgados girasoles forman fila orando al sol. Resisten.

Los gorriones se alejan evadiendo la masacre. No pueden hacer nada.

Con temblor en la voz, el sol saluda abrumado. Sus cálidos rayos que alimentaron y acogieron a tantos hermanos hoy se desvanecen. Sus largos brazos esperarán a los futuros soldados.

La tarde se viste de tristeza mientras la despedida alimenta de congoja aún más a un alma devastada.


Fabricio Fernández
DNI 23.832.218

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén