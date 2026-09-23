Un rionegrino busca ser el Joven Empresario Argentino 2026 con una App para entrenar el cerebro

El joven de 22 años Valentín Franco representará a Río Negro en el certamen nacional Joven Empresario Argentino 2026. El evento, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) Joven, se realizará del 24 al 26 de septiembre en Mendoza y reunirá a los principales exponentes del ecosistema emprendedor del país.

Valentín Franco representará a Río Negro en el premio al Joven Empresario Argentino 2026

Valentín Franco es oriundo de Ingeniero Jacobacci y competirá con Sinapxis, una plataforma disponible para dispositivos Android e iOS que busca entrenar la mente y mitigar el deterioro de la capacidad de atención provocado por el uso intensivo de pantallas. La idea nació mientras cursaba el cuarto año de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de La Plata junto a su compañero Bautista Daskus, durante el cursado de la materia Economía y Emprendedorismo.

Bautista Daskus y Valentín Franco.

“Teníamos que armar un emprendimiento”, contó Valentín en diálogo con DIARIO RÍO NEGRO. “Nos dimos cuenta de que uno de los problemas lo teníamos en la mano: el celular. Nos preguntamos cómo hacer para que, aunque sea tres minutos por día, el celular sirva para entrenar el cerebro y no solo para distraernos”, detalló el emprendedor.

El proyecto analiza el impacto invisible del uso cotidiano de la tecnología en las personas. “Hoy creemos que el costo visible es perder tiempo, pero hay uno invisible: deteriorar nuestra capacidad de atención. A la larga eso perjudica, por ejemplo, a un chico de 10 años que va a pasar ocho años mirando TikTok antes de llegar a estudiar. Durante ese cuatrimestre aprendimos a emprender, a definir el problema y el mercado, y así nació la primera idea de Sinapxis”, explicó Franco.

Esta idea llevó a Valentín a coronarse como el Joven Emprendedor Rionegrino 2025. Cabe destacar que el desarrollo y financiamiento de la aplicación fue asumido completamente por sus creadores que ahora buscan potenciarla mediante inversionistas.

Este jueves 24 de septiembre, el representante rionegrino tendrá una exposición de dos minutos para presentar su historia e iniciativa ante el jurado y buscar inversiones que permitan potenciar la plataforma a escala regional y nacional.

En el suplemento «Generación EZ » de tecnología de DIARIO RÍO NEGRO, que sale el sábado en versión papel, vas conocer mucho más sobre la historia de Valentín Franco, el Joven Emprendedor rionegrino.