Cipolletti incorporó siete camiones 0 km y destinó más de $506 millones a renovar su flota

El Municipio de Cipolletti incorporó siete camiones 0 km para reforzar las tareas operativas en distintos sectores de la ciudad. La compra tuvo un presupuesto oficial de $506.570.000 y se realizó mediante licitación pública.

La nueva flota está compuesta por tres camiones Foton Aumark 615, con cajas volcadoras de cinco metros, y cuatro Foton TM2 de cabina doble, con capacidad de carga de 1.600 kilos.

Los vehículos fueron presentados por el intendente Rodrigo Buteler frente al edificio municipal de calle Yrigoyen. Foto: municipio de Cipolletti.

La incorporación se produce mientras el Municipio también avanza con la llegada de maquinaria pesada adquirida mediante leasing. Entre los equipos mencionados se encuentran una retroexcavadora, una motoniveladora, un compactador, una hidrogrúa y un rodillo compactador.

Dónde se utilizarán los nuevos camiones de Cipolletti

Los siete vehículos serán distribuidos entre las áreas de Servicios Generales, Recolección y Barrido y Espacios Verdes.

De acuerdo con el secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero, permitirán ampliar la capacidad para tareas de barrido, mantenimiento de plazas y otros espacios, limpieza de microbasurales y traslado de herramientas y maquinaria.

También estarán afectados al programa Cipo Limpia, una de las líneas de trabajo vinculadas al mantenimiento urbano.

Buteler señaló que la renovación de equipos responde al crecimiento de la ciudad y sostuvo que los nuevos camiones forman parte de una ampliación de la capacidad operativa municipal.