Tortilla de papa al horno con jamón y queso: fácil, económica y sin fritura

La tortilla de papa es uno de esos platos que admiten muchas versiones. Aunque la receta tradicional requiere cocinar las papas en abundante aceite, existe una alternativa más sencilla para quienes quieren evitar la fritura y ensuciar menos la cocina: hacerla directamente en el horno.

En esta variante se suma además jamón y queso en el centro, que se derrite durante la cocción y aporta un relleno cremoso. Con ingredientes económicos y fáciles de conseguir, puede servirse como plato principal acompañada por una ensalada.

Ingredientes para la tortilla de papa con jamón y queso

Para una tortilla de aproximadamente 4 porciones se necesita:

700 gramos de papas

5 huevos

150 gramos de jamón cocido

150 gramos de queso que funda bien, como mozzarella, cremoso o pategrás

que funda bien, como mozzarella, cremoso o pategrás 1 cebolla, opcional

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Perejil o ciboulette, opcional

Cómo hacer tortilla de papa al horno, paso a paso

Primero, pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o pequeños cubos. Colocarlas en una fuente, agregar una cucharada de aceite y llevarlas a horno precalentado a 200 °C durante unos 20 a 25 minutos, hasta que estén tiernas pero sin llegar a dorarse demasiado.

Si se utiliza cebolla, puede cortarse en juliana fina y cocinarse junto con las papas.

Mientras tanto, batir los huevos en un recipiente grande, condimentar con sal y pimienta y sumar las papas cocidas. Mezclar suavemente para evitar que se rompan.

Aceitar ligeramente una fuente apta para horno y colocar la mitad de la preparación de papa y huevo. Distribuir encima las fetas de jamón y el queso, procurando dejar libre aproximadamente un centímetro alrededor de los bordes.

Cubrir con el resto de la mezcla y llevar nuevamente al horno.

Cuánto tiempo necesita la tortilla en el horno

Cocinar la tortilla a 190 °C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tamaño y la profundidad del molde.

Estará lista cuando la superficie se vea ligeramente dorada y el huevo esté completamente cuajado en el centro.

Antes de cortarla, conviene dejarla reposar entre 5 y 10 minutos. Así mantiene mejor su forma y el queso permanece cremoso sin escaparse completamente al servirla.

El truco para que quede jugosa y con mucho queso

Una de las claves es no cocinar demasiado las papas durante la primera etapa, ya que volverán al horno junto con los huevos. También conviene utilizar un molde relativamente pequeño para conseguir una tortilla más alta.

Para un centro bien cremoso, se puede combinar mozzarella con queso cremoso. Y quienes busquen una superficie más dorada pueden encender el grill durante los últimos minutos de cocción.

El resultado es una tortilla de papa al horno fácil, rendidora y sin fritura, con una capa de jamón y queso fundido en el centro que permite transformar un clásico en una cena diferente.