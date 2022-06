Ipross niega una inclusión de la ley 5059

Ana María Sukerman, DNI 16448278

ALLEN

Le niegan a mi hermana docente una licencia especial por cuidado de familiar enfermo porque Ipross no da la Inclusión en su programa especial a su hijo.

Mi hermana Marcela Sukerman trabajaba feliz en Escuela N 23. Ella solita sacó a su hijo adelante. Hasta que en el 2013 le detectaron a Lucas una enfermedad rara: Elhers-Danlos en su clase intermedia dolorosa. Es congénita, atrofiante y discapacitante. Según su clase, puede ser asintomática o hasta mortal. El colágeno que sostiene cuerpo, órganos, piel, esqueleto, se va destruyendo. Y en su caso, le provoca dolores terribles por lo que desde entonces no ha podido desarrollar una vida normal. Debe recibir atención permanente porque generalmente no puede abrir una puerta o atarse los cordones. Desde entonces a su mamá, Marcela, le dieron la licencia especial, teniendo en cuenta que Lucas estaba mucho mejor de salud que ahora. Pero este año no se la quisieron renovar porque para ello necesita la Inclusión de Ipross en el programa especial por enfermedad que prevé la Ley Provincial 5059 en su Artículo 8. Y en su Artículo 1, están previstas enfermedades como la de Lucas.

Con esta negación, ella debe tramitar licencias muy cortas y cumplir con trámites engorrosos, lo que le quita tiempo de atención para Lucas. A veces ha recibido maltrato y muchos dolores de cabeza y del alma. Ella necesita con urgencia que Ipross le firme el papel por el que mantiene la Inclusión de Lucas para que le devuelvan la licencia especial de los años anteriores. En tiempos de reivindicación de los derechos humanos y de la mujer, se ensañan con quienes menos tienen.

Ipross justifica ahora su accionar aduciendo que contamos con acompañante terapéutico. Pero, no pueden quedar solos. ¡Imaginen que a veces se le traba la mandíbula intentando comer!

Su abogado, Unter de Allen, la familia y amistades hacemos lo posible por contener y ayudar a Marcela.

Apelo a la humanidad, al sentido común y a la buena voluntad de la Junta Administradora de Ipross; Alejandro Marenco, Presidente; vocales: Andrés Battistuzzi, Silvia La Guardia, María Busso de Unter, Fabio Polizzi de ATE, Montalva y secretarias Porro y Ocampos.

No sabemos qué hacer, cómo ayudar a mi hermana. Todas las semanas pasamos Emergencias con Lucas y ya no la quisiera ver llorar. ¡Muchas gracias!