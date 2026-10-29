Orgullo rionegrino: el roquense Alejandro Villani compitió en el Campeonato Sudamericano de Tiro en Buenos Aires

El tiro deportivo de la región continúa pisando fuerte en las grandes competencias internacionales. Hace pocos días, el polígono del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires fue el escenario del XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro. Entre los deportistas que vistieron la camiseta celeste y blanca tuvo una participación destacada el roquense Alejandro Villani.

Villani, quien cuenta con un importante recorrido en el circuito nacional y un exigente régimen que incluye alrededor de 2.000 disparos mensuales, formó parte de la delegación de la Federación Argentina de Tiro (FAT).

Villani entrenando en el polígono de la Asociación P. Tiro Federal de General Roca.

El tirador se consolida en especialidades como Pistola de Fuego Rápido a 25 metros (disciplina olímpica) y Pistola Libre a 50 metros, sumando valiosa experiencia internacional frente a delegaciones de toda Sudamérica, entre los que se destacan por su nivel competidores de Brasil y Perú.

El certamen continental, en esta edición llevó el nombre de Copa «Raúl Daniel Simo» y convocó a más de 300 atletas en modalidades de rifle, pistola y escopeta.

En cuanto a los resultados, la delegación argentina finalizó en el segundo puesto en la disciplina Tiro Rápido por detrás de Brasil y superando a Perú, que se ubicó en el tercer escalón del podio.

En el medallero general, Argentina finalizó en el tercer puesto, por detrás de Perú (campeón) y Brasil. La actuación de Villani en el polígono resultó fundamental para la sumatoria de puntos del seleccionado nacional, compitiendo en las clasificaciones individuales contra los máximos exponentes del continente americano.

Los resultados de Alejandro Villani en el Sudamericano de Tiro

En el aspecto indivial, Villani formó parte de los tiradores de elite seleccionados para representar a la Argentina en la disciplina olímpica de Pistola de Fuego Rápido a 25 metros, donde finalizó en el sexto lugar mientras que en Pistola Libre a 50 metros se ubicó en el cuarto puesto.

«Es una disciplina exigente que requiere de mucho entrenamiento y horas de preparación para llegar en un buen nivel. Estamos compitiendo con tiradores olímpicos como los brasileños y peruanos que son los más destacados en el continente», destacó Alejandro Villani con respecto a su participación con la selección argentina de tiro.

Para el deportista rionegrino, competir a este nivel representa la continuidad de un proceso de alto rendimiento sustentado por sus constantes podios en los torneos nacionales de la FAT y sus entrenamientos en los polígonos de General Roca, Allen y Villa Regina.

Al tratarse de un deporte con escaso apoyo económico los atletas deben afrontar los gastos que demanda la participación en las distintos certámenes. A pesar de representar al país no hay presupuesto oficial destinado para los deportistas y el acompañamiento con el que cuenta Villani en la actualidad es una beca otorgada por el gobierno rionegrino.

Es un deporte que no tiene respaldo económico y hay que asumir los gastos, costos de traslado y participación. «En mi caso cuento con la aporte de sponsors que me sirven para cubrir viajes y traslados a los torneos. Es un apoyo que suma mucho», aseguró Villani.

Con esta participación, Alejandro Villani reafirma su posición entre los máximos exponentes del tiro en el país, llevando el nombre de Roca, la Asociación Patriótica Tiro Federal y el Alto Valle a lo más alto de la consideración sudamericana.