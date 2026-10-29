Neuquén: un bebé de 10 meses quedó atrapado en un auto y policías lo rescataron rompiendo un vidrio

Un bebé de 10 meses quedó encerrado accidentalmente dentro de un auto en un barrio privado de la zona sur de Neuquén capital y la situación requirió de una intervención de urgencia de la Policía. Para sacarlo, efectivos rompieron el vidrio de la puerta del acompañante.

El hecho ocurrió este miércoles 28 de octubre, por la tarde. Según informó la Policía, la madre había bajado del vehículo junto a sus dos hijos cuando las puertas se bloquearon automáticamente y el más chico quedó adentro.

Cómo fue el rescate del bebé que quedó encerrado en un auto

La mujer había llevado al hijo mayor hasta el interior de su casa. En ese momento, el auto se cerró con las llaves adentro y el bebé quedó en el vehículo, sin que pudiera abrir las puertas.

Ante la situación, los efectivos de la Comisaría 44° del barrio Valentina Sur llegaron al lugar y hablaron con la madre para conocer lo ocurrido.

Con la autorización de la mujer, los policías rompieron el vidrio de la puerta del acompañante y sacaron al pequeño. Después, lo dejaron al cuidado de su familia.

Desde la fuerza informaron que el nene estaba consciente, aunque presentaba «enrojecimiento y signos de calor» por la temperatura que había dentro del auto.

Tras el rescate, los efectivos constataron que el bebé estaba tranquilo y alimentándose, acompañado por su madre. No se informaron otras complicaciones relacionadas con el episodio.