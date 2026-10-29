La Legislatura de Neuquén proyecta un presupuesto de más de 65 millones de dólares para 2027

El presupuesto de la Legislatura para 2027 contempla una planta de 618 cargos.

La Legislatura de Neuquén proyecta destinar 65,14 millones de dólares a su funcionamiento durante 2027, según el proyecto de presupuesto presentado por la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia, Zulma Reina. La mayor parte de los recursos estará destinada a cubrir gastos de personal y contratos.

La iniciativa, que ingresó por Mesa de Entradas el miércoles 28 de octubre bajo el número de proyecto 18765, establece un presupuesto total de 101.616,6 millones de pesos, equivalentes a unos 65,14 millones de dólares.

Uno de los principales datos del proyecto es que el 83,1% de los fondos se destinará a personal y contratos, con una asignación de 54,11 millones de dólares. La planta de personal proyectada para el próximo año es de 618 cargos.

El presupuesto fue elaborado por el área Administrativa de la Legislatura y contempla la distribución de los recursos en 18 programas vinculados con la actividad parlamentaria, la gestión administrativa, la modernización tecnológica y el mantenimiento de los edificios.

Entre las partidas de mayor peso se encuentra el programa de Formación y sanción de normas provinciales, con 20,29 millones de dólares. Le siguen Gestión administrativa, financiera y de control, con 14,91 millones; Conducción superior, que comprende Presidencia y Secretaría, con 7,50 millones; y Actividad legislativa, con 6,44 millones de dólares.

En conjunto, estos cuatro programas concentran aproximadamente 49,13 millones de dólares, equivalentes al 75,4% del presupuesto total.

Cómo se distribuirán los fondos de la Legislatura en 2027

Después de personal y contratos, el segundo rubro de mayor importancia corresponde a servicios no personales, con una asignación de 8,12 millones de dólares, equivalente al 12,5% del presupuesto.

También se contemplan 1,78 millones de dólares para bienes de consumo y 540.000 dólares para bienes de uso. La distribución se completa con 320.000 dólares para transferencias y 270.000 dólares para erogaciones figurativas.

El mantenimiento y funcionamiento de las sedes legislativas también tendrá partidas específicas. Para el edificio de Leloir 810 se proyectan 4,59 millones de dólares, mientras que para el inmueble ubicado en avenida Olascoaga 560 se prevén 4,26 millones.

Entre ambas sedes, la asignación alcanza aproximadamente los 8,84 millones de dólares.

Modernización tecnológica y capacitación

La propuesta establece como uno de sus objetivos continuar con el proceso de modernización y transformación digital de la Legislatura, junto con el fortalecimiento de la infraestructura y la capacitación permanente del personal.

También contempla recursos para la Biblioteca, la difusión de la actividad parlamentaria y el funcionamiento de la Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC).

Según los fundamentos de la iniciativa, estas acciones buscan mejorar la eficiencia de la gestión parlamentaria y administrativa, facilitar el acceso a la información pública y fortalecer la participación ciudadana.

En cuanto al financiamiento, los recursos provendrán del 7,5% del régimen de coparticipación federal de impuestos que corresponde a la provincia, conforme a la Ley 3477, además de ingresos propios y contribuciones del Tesoro Provincial correspondientes al reintegro del pago de haberes de los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén.

Actualmente, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de su aprobación.



