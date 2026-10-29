Cutral Co celebra a sus migrantes con la 6° edición de la Fiesta de las Colectividades

Una nueva convocatoria para disfrutar las tradiciones, sabores y cultura de casi una veintena de países está hecha para este fin de semana en Cutral Co. La 6° edición de la Fiesta de las Colectividades se desarrollará en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita.

Las danzas y música en vivo sumarán alegría y color a las dos jornadas que busca reflejar los orígenes de los migrantes asentados en la comarca petrolera.

Desde el municipio cutralquense, a través de la dirección de Migraciones que depende de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad se invitó para este sábado y domingo a la propuesta. La apertura de las puertas del sábado está prevista para las 16 y se espera que una hora más tarde se realice la apertura oficial. El domingo, empezará a las 12.

Esta iniciativa nació como una manera de crear un espacio y un momento para congregar a los migrantes que están radicados en la zona. A través de la dirección de Migraciones de Cutral Co, se mantiene un contacto cercano teniendo en cuenta que se realiza y gestiona la documentación necesaria para que accedan a la tramitación del DNI u otros.

La edición anterior hubo representaciones de varios países, no solo los limítrofes sino del propio continente, más del europeo y asiático. Para este año se espera alrededor de veinte países como Brasil, Cuba, Puerto Rico, que no estuvieron el 2025. Además de México, Bolivia, Perú, Paraguay, República Dominicana; Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, y de Francia, Alemania y Alemania.

Cada stand tendrá a disposición para la venta los platos típicos de su país. En la mayoría de los casos estarán a la venta, lo que les permitirá a los expositores obtener un ingreso extra.

Danzas típicas y música en vivo

En el aspecto artístico habrá lugar para las danzas. Las agrupaciones y talleres de baile de la ciudad se sumarán con los ritmos de los países y además, vendrá un grupo desde Junín de los andes que ofrecerá el baile boliviano, con el atuendo típico.

Mientras que el sábado 31 se presentará en el escenario La Cumbiamba, a partir de las 21. El domingo subirá Corazón Latino; y Matías Rivas con su trío que ofrecerán folklore. El gimnasio municipal está situado en la calle San Juan, entre La Pampa y Principal Sáez, en el barrio Cooperativa.

nació y surgió por necesidad de albergar a los migrantes en la ciudad. hay una oficina de migraciones que se realizan trámites administrativos para residir y en otra sque son cercanas. sigue funcionando y siempre estamos n contacto con consulados en el país, viene migraciones siempre para entregar los dni para las personas.

entonces conocemos tanto s migrantes que con ellos todos los aos nos reunimos y sieempre está vigente. la fiesta de las colectividades. muchos más países, casi 20. se agregó brasil, cuba, puerto rico, cada uno trae su comida típica y los mexicano venezuela, dominicanas, olombianos, francias, alemania, y habrá baile porque con las escuelas de danzas que existen en la ciudad pero vienen también de san martín y junín de los andes, con el baile boliviano con el atuendo y que es tan lindo.

es muy sencilla. nace d elos propios migrantes, es un día que venden la cmomida porque no tienen una fuente laboral y es un ingreso con eso. que nos acompañaen y disfruten de las cosas tan bonitas

La Cumbiamba, son del valle, todo el ritmo tropical y estarán sobre el escenario para deleitarnos con la música.

el domingo estará corazón latino con romático y matías rivas es un trío que hace folklore.

muy intensos, el sábado temprano, la idea es hacer la apertura 17:30 con las autoridades, y la fiesta es para ellso y los vecinos que puedan degustar tan ricas y que siempre se hacen pocas. el sábado y domingo, que nos acomapñen que apuestan al desarrollo.

en el gimnasio municipal enrique mosconi el 31 y 1 d enoviembre.