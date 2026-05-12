Juego y apuestas

Daniel E. Gutiérrez, DNI 13.655.379

Contador Público



Desde hace algunos años atrás pero con cada vez más importancia y “velocidad”, la propaganda sobre el juego es muy preocupante e invasiva.

¿Que -entiendo- se hizo hasta ahora? Me parece que muy poco. En las publicidades solo se indica que “si sos menor no podés apostar” y en algunos casos se menciona que ante problemas de juego podés recurrir a ayuda, como si con esto “nos quedamos con la conciencia tranquila”.

Ahora bien, no hace falta tener una especialización en Estadística para darse cuenta de que las probabilidades están -por lejos- siempre a favor de quien “ofrece el juego” y el “jugador” es quien en la mayoría de las veces es el que pierde, con consecuencias en algunos casos devastadoras para la persona y su grupo familiar. Hoy día los Casinos están abiertos todos los días en horario extendido; las loterías hay de todo tipo y color; en fin hay de todo y siempre en perjuicio del jugador.

En este sentido, el Estado (nacional, provincial y municipal) debería actuar rápidamente al respecto y hay que empezar por prohibir las publicidades de todo tipo sobre el juego en cualquiera de sus formas. Para más adelante habría que pensar en limitar los horarios y días de juego y cuestiones similares, siempre también contando con el apoyo de Profesionales especializados en el tema (Psicólogos, Psiquiatras, Policía etc.) que puedan orientar al Estado en resolver los gravísimos problemas que la dependencia del juego generan.

¿No les parece?

