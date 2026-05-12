Tarta sin harina con base de zapallo: la receta low carb fácil y súper cremosa que se volvió furor
Con base de zapallo y sin harinas tradicionales, esta tarta low carb se convirtió en una de las recetas más buscadas del momento. Fácil, saludable y perfecta para los días frescos.
Las recetas fáciles, saludables y rendidoras siguen ganando lugar en redes sociales y cocinas de todo el país. Entre las más comentadas de los últimos días aparece una opción distinta, ideal para quienes buscan reducir harinas sin resignar sabor: una tarta con base de zapallo, súper cremosa y muy simple de preparar.
Lo que más llama la atención de esta receta es que no lleva masa tradicional. En su lugar, utiliza una mezcla de zapallo y harina de lino o psyllium husk, dos ingredientes que ayudan a darle textura y firmeza.
Además, puede adaptarse fácilmente con otros vegetales como batata, boniato o zanahoria cocida.
Qué ingredientes lleva la tarta low carb
Para la base
- 1 huevo
- 1/2 zapallo kabutia horneado
- Sal y especias a gusto
- 2 cucharadas de harina de lino o psyllium husk
Para el relleno
- 1 pechuga de pollo hervida y desmenuzada
- 1 cebolla
- 2 zapallitos
- Queso crema
- Sal y especias a gusto
- Queso en hebras
Cómo hacer la tarta sin harina paso a paso
1. Preparar la base
Colocar en una procesadora o mixer el huevo, el zapallo horneado y las especias. Agregar la harina de lino o psyllium husk, fundamental para absorber líquidos y darle consistencia a la preparación.
Una vez integrada la mezcla, colocarla en una tartera desmontable previamente engrasada.
2. Llevar al horno
Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos, hasta que la base esté firme y levemente dorada.
El relleno súper cremoso que completa la receta
Mientras se cocina la base, rehogar la cebolla y los zapallitos hasta que estén tiernos. Luego incorporar el pollo desmenuzado, queso crema y condimentos a gusto.
Distribuir el relleno sobre la base ya cocida y sumar queso en hebras por arriba.
Finalmente, llevar nuevamente al horno unos minutos más hasta gratinar.
Una receta saludable y muy versátil
Además de ser una opción low carb, esta tarta tiene otra ventaja: permite cambiar ingredientes según lo que haya en casa. El zapallo puede reemplazarse por boniato, batata o zanahoria, y el relleno también admite distintas combinaciones.
El resultado es una comida liviana, abundante y muy sabrosa, ideal para quienes buscan recetas simples pero diferentes.
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