Tarta sin harina con base de zapallo: la receta low carb fácil y súper cremosa que se volvió furor

Las recetas fáciles, saludables y rendidoras siguen ganando lugar en redes sociales y cocinas de todo el país. Entre las más comentadas de los últimos días aparece una opción distinta, ideal para quienes buscan reducir harinas sin resignar sabor: una tarta con base de zapallo, súper cremosa y muy simple de preparar.

Lo que más llama la atención de esta receta es que no lleva masa tradicional. En su lugar, utiliza una mezcla de zapallo y harina de lino o psyllium husk, dos ingredientes que ayudan a darle textura y firmeza.

Además, puede adaptarse fácilmente con otros vegetales como batata, boniato o zanahoria cocida.

Qué ingredientes lleva la tarta low carb

Para la base

1 huevo

1/2 zapallo kabutia horneado

Sal y especias a gusto

2 cucharadas de harina de lino o psyllium husk

Para el relleno

1 pechuga de pollo hervida y desmenuzada

1 cebolla

2 zapallitos

Queso crema

Sal y especias a gusto

Queso en hebras

Cómo hacer la tarta sin harina paso a paso

1. Preparar la base

Colocar en una procesadora o mixer el huevo, el zapallo horneado y las especias. Agregar la harina de lino o psyllium husk, fundamental para absorber líquidos y darle consistencia a la preparación.

Una vez integrada la mezcla, colocarla en una tartera desmontable previamente engrasada.

2. Llevar al horno

Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos, hasta que la base esté firme y levemente dorada.

El relleno súper cremoso que completa la receta

Mientras se cocina la base, rehogar la cebolla y los zapallitos hasta que estén tiernos. Luego incorporar el pollo desmenuzado, queso crema y condimentos a gusto.

Distribuir el relleno sobre la base ya cocida y sumar queso en hebras por arriba.

Finalmente, llevar nuevamente al horno unos minutos más hasta gratinar.

Una receta saludable y muy versátil

Además de ser una opción low carb, esta tarta tiene otra ventaja: permite cambiar ingredientes según lo que haya en casa. El zapallo puede reemplazarse por boniato, batata o zanahoria, y el relleno también admite distintas combinaciones.

El resultado es una comida liviana, abundante y muy sabrosa, ideal para quienes buscan recetas simples pero diferentes.