Hoy no hay excusas, salen zapallitos rellenos

Lista de Ingredientes carne picada: 250 gr zapallitos verdes: 6 cebolla: 1 zanahoria: 1 ajo: 1 diente puré de tomate: 150 gr muzzarella: 100 gr arroz: 1/2 taza agua: 350 ml aceite de oliva: 3 cdas. sal: 1 cdita. pimienta: a gusto ají molido: 1 cdita.

Preparación

En una olla amplia hervir agua con sal. Colocar los zapallitos, tapar y cocinar 5 minutos. Retirar y reservar.

En una sartén grande colocar aceite de oliva, añadir la carne y cocinar durante unos 2 minutos a fuego medio. Añadir la cebolla y ajo previamente picados junto con la zanahoria rallada. Mezclar bien y cocinar durante 10 minutos a fuego bajo.

Mientras, tomar los zapallitos (deben estar tibios) y cortarles la parte superior. Luego con una cuchara quitar el centro y la pulpa, dejando siempre un poco de borde para que no pierdan su forma y se mantengan firmes.

Picar los centros junto con las partes superiores y añadirlas a la sartén. Mezclar bien y condimentar con sal, pimienta y ají molido. Añadir el puré de tomate, el arroz y cubrir con agua. Mezclar bien y cocinar 15 minutos hasta que el arroz esté completamente cocido.

Retirar del fuego y comenzar a rellenar los zapallitos. Colocarlos sobre una fuente previamente aceitada y cubrir cada uno con queso. Hornear durante unos 10 minutos hasta fundir y/o gratinar el queso. Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir caliente.