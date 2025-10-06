Hoy no hay excusas, salen zapallitos rellenos
Una plato sencillo, pero suculento. La propuesta es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
carne picada: 250 gr
zapallitos verdes: 6
cebolla: 1
zanahoria: 1
ajo: 1 diente
puré de tomate: 150 gr
muzzarella: 100 gr
arroz: 1/2 taza
agua: 350 ml
aceite de oliva: 3 cdas.
sal: 1 cdita.
pimienta: a gusto
ají molido: 1 cdita.
Preparación
En una olla amplia hervir agua con sal. Colocar los zapallitos, tapar y cocinar 5 minutos. Retirar y reservar.
En una sartén grande colocar aceite de oliva, añadir la carne y cocinar durante unos 2 minutos a fuego medio. Añadir la cebolla y ajo previamente picados junto con la zanahoria rallada. Mezclar bien y cocinar durante 10 minutos a fuego bajo.
Mientras, tomar los zapallitos (deben estar tibios) y cortarles la parte superior. Luego con una cuchara quitar el centro y la pulpa, dejando siempre un poco de borde para que no pierdan su forma y se mantengan firmes.
Picar los centros junto con las partes superiores y añadirlas a la sartén. Mezclar bien y condimentar con sal, pimienta y ají molido. Añadir el puré de tomate, el arroz y cubrir con agua. Mezclar bien y cocinar 15 minutos hasta que el arroz esté completamente cocido.
Retirar del fuego y comenzar a rellenar los zapallitos. Colocarlos sobre una fuente previamente aceitada y cubrir cada uno con queso. Hornear durante unos 10 minutos hasta fundir y/o gratinar el queso. Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir caliente.
