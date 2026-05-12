Secuestraron paquetes de cocaína con un llamativo envoltorio en un buque extranjero: «Fórmula 1»

La Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) incautaron 16 kilos de cocaína en un buque extranjero que amarró en el puerto de Zárate, en Buenos Aires. La droga estaba distribuida en 14 paquetes con la inscripción “Fórmula 1-F1” y tenía un valor estimado superior a los 340 millones de pesos.

Según informó la fuerza marítima, el operativo comenzó cuando la embarcación de bandera italiana arribó al puerto y fue sometida a una inspección conjunta. El control fue realizado por personal especializado de la fuerza y agentes de Arca.

Qué encontraron en el buque extranjero con cocaína marcada como “Fórmula 1”

Durante una entrevista con las autoridades, el capitán del buque declaró que un tripulante encontró una bolsa con “ladrillos” de una sustancia sospechosa en un sector destinado al traslado de motorhome. El hallazgo ocurrió después de partir desde Montevideo.

De acuerdo a la denuncia presentada por el capitán, el material fue resguardado en su camarote junto con fotografías y registros fílmicos. Luego, durante la requisa, las autoridades confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

El buque de bandera italiana quedó detenido de manera preventiva tras la inspección.

La inspección determinó que la sustancia estaba guardada dentro de una bolsa de arpillera blanca. Además de los 14 paquetes secuestrados, los agentes encontraron otras cinco bolsas vacías de características similares en otro sector de carga del barco.

La investigación judicial avanza tras el operativo en Zárate

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 3. La Justicia ordenó el secuestro de la droga, la realización de pericias y la extracción de registros de cámaras de seguridad del buque.

La Prefectura indicó que no se tomaron medidas restrictivas contra los 32 tripulantes de distintas nacionalidades que viajaban en la embarcación. Mientras tanto, las autoridades del Estado Rector de Puerto dispusieron la detención preventiva del barco, que supera los 213 metros de largo.