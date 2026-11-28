Alejandro De Muro DNI: 5.081.245

demuroalejandro4@gmail.com

BUENOS AIRES

Un inolvidable profesor de Historia del Arte, en mi secundario, sostenía que los chicos juegan, básicamente, con imágenes y recuerdos. En este sentido consideraba que los padres no deberían comprometer demasiado sus presupuestos a la hora de regalar juguetes.

Hago memoria y, al cabo del largo tiempo transcurrido, confirmo el acierto de sus dichos. Con apenas 4 o 5 años, uno de mis placeres consistía en estirarme sobre un piso de parqué y deslizar una botella de Cubana Sello Verde, pesada y de vientre prominente. Este licor no era un simple envase vacío sino una poderosa locomotora a vapor que arrastraba un vertiginoso tren. Tanto la máquina como los vagones eran invisibles aunque no para mí.

En otro momento, una vulgar tapa de olla, bien grande y plana (si carecía de manija, mejor) era el volante de un imponente micro de larga distancia.

Si mis padres leyeran estas líneas me acusarían de ingrato y olvidadizo. También hubo de parte de ellos -debo reconocerlo- juguetes que los obligaron a adelgazar billeteras no siempre robustas.

Para mí, la diversión distaba de circunscribirse a cuatro paredes.

La proximidad del Convento de Santo Domingo, en el porteño barrio de Montserrat, era una invitación para jugar al fútbol junto a incondicionales amigos.

Tras mi regreso de la escuela y no sin antes saborear una infaltable chocolotada, el programa consistía en disputar partidos de fútbol en un espacioso ámbito, con el mausoleo del General Belgrano y un vetusto cañón, reliquia de las Invasiones Inglesas, como mudos testigos.

Deduzco que a fuerza de gritos de gol repetidos y desaforados, los hermanos dominicos, alojados en ese templo, deben haber entendido que era momento oportuno para que sus vapuleados oídos dijeran basta.

El argumento de los clérigos fue: “Los restos del creador de la bandera, guardados allí, merecen silencio y respeto”.

Cabizbajos, levantamos los pulóveres puestos en el suelo, a modo de arcos, y partimos.

La Bombonera y el Monumental, que lucían bulliciosos en la imaginación de la mayoría, cerraron sus puertas para siempre. Finalmente, el prócer pudo descansar en paz.

Un inolvidable profesor de Historia del Arte, en mi secundario, sostenía que los chicos juegan, básicamente, con imágenes y recuerdos. En este sentido consideraba que los padres no deberían comprometer demasiado sus presupuestos a la hora de regalar juguetes.

Hago memoria y, al cabo del largo tiempo transcurrido, confirmo el acierto de sus dichos. Con apenas 4 o 5 años, uno de mis placeres consistía en estirarme sobre un piso de parqué y deslizar una botella de Cubana Sello Verde, pesada y de vientre prominente. Este licor no era un simple envase vacío sino una poderosa locomotora a vapor que arrastraba un vertiginoso tren. Tanto la máquina como los vagones eran invisibles aunque no para mí.

En otro momento, una vulgar tapa de olla, bien grande y plana (si carecía de manija, mejor) era el volante de un imponente micro de larga distancia.

Si mis padres leyeran estas líneas me acusarían de ingrato y olvidadizo. También hubo de parte de ellos -debo reconocerlo- juguetes que los obligaron a adelgazar billeteras no siempre robustas.

Para mí, la diversión distaba de circunscribirse a cuatro paredes.

La proximidad del Convento de Santo Domingo, en el porteño barrio de Montserrat, era una invitación para jugar al fútbol junto a incondicionales amigos.

Tras mi regreso de la escuela y no sin antes saborear una infaltable chocolotada, el programa consistía en disputar partidos de fútbol en un espacioso ámbito, con el mausoleo del General Belgrano y un vetusto cañón, reliquia de las Invasiones Inglesas, como mudos testigos.

Deduzco que a fuerza de gritos de gol repetidos y desaforados, los hermanos dominicos, alojados en ese templo, deben haber entendido que era momento oportuno para que sus vapuleados oídos dijeran basta.

El argumento de los clérigos fue: “Los restos del creador de la bandera, guardados allí, merecen silencio y respeto”.

Cabizbajos, levantamos los pulóveres puestos en el suelo, a modo de arcos, y partimos.

La Bombonera y el Monumental, que lucían bulliciosos en la imaginación de la mayoría, cerraron sus puertas para siempre. Finalmente, el prócer pudo descansar en paz.