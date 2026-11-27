Son días difíciles para el ministro de Economía, Luis Caputo, porque los resultados del plan no aparecen y atizan los rumores sobre su continuidad al frente de la cartera, lo cual, por el momento, está garantizado.

Los datos acorralan a Caputo: la economía también cayó en octubre

Por si fuera poco, al promediar la semana dijo que la actividad se estaba reactivando y, dos días después, al menos tres consultoras contradijeron su pronóstico, mellando aún más la credibilidad de sus palabras.

Caputo elude sistemáticamente el contacto directo con la prensa y solo acepta entrevistas en ámbitos en los que se siente cómodo. El miércoles no le quedó más remedio que enfrentarse a los micrófonos para contrarrestar el informe del INDEC que reveló que la economía había entrado en “recesión técnica” entre abril y septiembre.

El ministro buscó desacreditar la definición académica de la que se habían hecho eco analistas, economistas y medios, y dijo que la caída obedeció solo a un “muy mal mes de julio”. Al respecto, argumentó que en ese período las lluvias fueron mayores de lo habitual, que había aumentado el precio del gas, y reiteró el efecto del Mundial de Fútbol. Caputo ya había sido duramente criticado por estas justificaciones dos meses atrás, pero insistió con su postura.

Para que su palabra se diluya aún más, el jefe de Economía afirmó que la actividad había crecido en agosto y en septiembre, y que ese escenario se repitió en octubre y se prolongaba a noviembre.

Pocas horas después se divulgaron informes del décimo mes del año con bajas generalizadas que sepultaron sus dichos.

Esta situación no hace más que socavar el valor de los conceptos del ministro y lo convierten en blanco de nuevas críticas, tanto de la oposición como de ramas del propio Gobierno, inquietas con la coyuntura.

En ese grupo se incluye a la incisiva senadora Patricia Bullrich, que encuentra en la marcha de la economía la excusa ideal para distanciarse de la Casa Rosada. Hace al menos un mes que no hay fotos de la Mesa Política en la que Bullrich, Caputo y Karina Milei solían posar con gestos sonrientes. Es un dato.

El primer trabajo sobre el nivel de actividad de octubre que se conoció fue el de la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti. El informe precisó que en ese mes se produjo una caída de 2,5% interanual. Fue el cuarto mes consecutivo a la baja de esta medición. Contra septiembre, la retracción calculada fue de 0,5%.

El informe añadió que, “en los últimos tres meses (agosto-octubre), el EMAE tendría una caída de 0,5% frente al promedio de los tres meses previos.

De esta forma, en lo que va del año, la actividad acumularía un leve incremento de 0,6% frente a los primeros 10 meses de 2025, explicado íntegramente por el petróleo, el gas, la energía y el agro.

En este contexto, la firma redujo su proyección de crecimiento de PIB para 2026 a 0,5%.

La consultora de Orlando Ferreres publicó el OJF-IGA (Índice General de Actividad), que marcó una caída de 2,3% en octubre contra el mismo mes del año pasado y de 0,3% contra septiembre. En el acumulado de 10 meses se observa un estancamiento de la actividad.

“Hacia adelante esperamos que la recuperación se produzca más paulatinamente que lo considerado inicialmente, con mayores dificultades de los sectores rezagados para acoplarse al crecimiento de los rubros dinámicos. A su vez, la dinámica de 2027 también estará supeditada a la evolución del contexto político”, alertó el documento.

El informe añadió que el agro mostró bajas de 12,3% anual en la producción agrícola y de 6,4% en la ganadera, por la distorsión que ofrece la base de comparación, ya que en octubre del año pasado influyó el plan especial de retenciones cero que rigió para el campo.

Por su parte, la industria registró una baja de 3% en el mes en estudio.

En tanto, el Índice Líder de Actividad de la consultora Analytica (ILA) estimó que en octubre la actividad cayó 1% interanual y 0,3% con relación a septiembre.

El informe precisó que durante octubre la actividad se dividió entre los sectores ligados a la construcción, que cayeron, y la industria automotriz, la energía y el comercio exterior, que crecieron.

El cemento y los insumos de obra retrocedieron, borrando parte de los aumentos que habían tenido en septiembre.

A su vez, señaló que “en la industria automotriz la producción se recuperó, aunque las ventas no la acompañaron”.

Las subas compensaron la mayor parte de las bajas y por eso la caída del nivel general fue leve.

“Debido al arrastre de septiembre, el nivel de octubre está 0,6% por encima del promedio del tercer trimestre, por lo que el cuarto trimestre cerraría en alza si la actividad se mantiene en noviembre y diciembre”, concluyó.

Este escenario le permitiría al Gobierno decir que “salió de la recesión” más allá del estancamiento en la mayoría de los sectores.

El conjunto de los analistas ya anticipa que 2026 cerrará con una mejora del PBI de apenas 0,5%, o menos, muy lejos del 5% que había anunciado al Gobierno a fines de 2024.