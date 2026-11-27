CALF reunió a referentes del cooperativismo, el mutualismo y la educación para fortalecer el proyecto universitario.

La Cooperativa CALF anunció su incorporación al proyecto de creación de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina (UCMA), una iniciativa que busca generar nuevas oportunidades de formación superior y fortalecer el aporte de las organizaciones de la economía social al desarrollo de las comunidades.

El anuncio se conoció hoy durante la segunda jornada «Diálogos de Conocimiento: Economía Solidaria, Desarrollo Local y Educación Superior», que se desarrolló en la sede central de CALF y reunió a representantes del cooperativismo, el mutualismo y el ámbito educativo.

Durante la mañana se realizó una reunión del Consejo de Administración de la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Suramericana (FPCMS), vinculada al proyecto universitario.

Participaron el presidente de CALF, Marcelo Severini, junto a integrantes del Consejo de Administración; el presidente de la Fundación, José Fernández; su secretario académico, Nahum Mirad; y Germán Montenegro, representante de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Qué implica la incorporación de CALF al proyecto universitario

Severini destacó que la participación de la cooperativa tiene como objetivo ampliar las oportunidades educativas para sus asociados y la comunidad.

«Queremos ampliar las herramientas de conocimiento disponibles para nuestros asociados y vecinos, vinculando a las organizaciones del tercer sector y generando una verdadera posibilidad de llegar a toda la sociedad», expresó.

Por su parte, Fernández informó que el proyecto universitario cuenta con estatutos reformados y una nueva comisión directiva, en la que Severini ocupa la vicepresidencia segunda. Además, confirmó que la Escuela de Oficios de la UCMA ya es una realidad.

En tanto, Mirad señaló que uno de los principales desafíos de las cooperativas y mutuales es pasar de la educación no formal a la formal. También destacó la importancia de la investigación y la gestión del conocimiento.

La iniciativa busca generar nuevas oportunidades de formación para los asociados de CALF y la comunidad.

Una iniciativa para ampliar las oportunidades de formación

Durante la tarde, referentes del movimiento cooperativo y mutualista de la región participaron de un encuentro en el Salón Socios Fundadores de CALF, donde compartieron experiencias y debatieron propuestas de trabajo conjunto.

La tesorera de la cooperativa, Daniela Panelli, explicó que el objetivo fue dar a conocer el proyecto entre otras instituciones del sector y establecer vínculos que contribuyan a su desarrollo.

Por su parte, la secretaria institucional de CALF, Agustina Creide, remarcó la importancia de garantizar el acceso a la capacitación: «Que nadie se quede afuera. Que quienes hoy no tienen la posibilidad, puedan tenerla. Para eso estamos las cooperativas».

Con su incorporación al proyecto, CALF busca extender su participación en el ámbito educativo y generar nuevas alternativas de formación para los vecinos.