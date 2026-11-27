La referencia a la simple “portación” de un cuchillo y la falta de certeza sobre el uso que le dio su dueño fue determinante para que el policía acusado de homicidio agravado, Néstor Lamadrid, quede a las puertas de un juicio oral, tras un nuevo revés de su defensa en el empeño de lograr su sobreseimiento por aplicación de un derecho a la legítima defensa.

Lamadrid mató de varios disparos a Juan Carlos Villa en un campo de Mallín Ahogado el 11 de agosto de 2024, durante un allanamiento que tenía el propósito de detener a su hijo, Emanuel Mol Villa, quien resultó herido de gravedad en el procedimiento. La acusación es sostenida desde hace meses solo por los abogados querellantes, porque la fiscalía se apartó al considerar que se trató de un homicidio no punible por ejercicio de la legítima defensa.

Con ese antecedente y su propia evaluación del hecho el defensor del policía, Damián Torres, ya había planteado un pedido de sobreseimiento por la “justificación” de su accionar en el cumplimiento del deber policial y el hecho de que la víctima estaba armada. El juez Marcos Burgos desestimó ese argumento en el control de acusación y hoy hizo lo mismo el juez de revisión Miguel Pichetto.

Torres busca evitar por todos los medios que Lamadrid deba comparecer en un juicio, que le podría deparar una condena a prisión perpetua, ya que la imputación es de homicidio calificado por haber sido cometido por un policía en ejercicio de sus funciones, en concurso real con lesiones graves. También pidió el sobreseimiento por un segundo motivo, relacionado con un supuesto “abandono de querella”, dado que los abogados que cumplen esa función “no instaron la acción” durante más de 30 días hábiles como lo exige el código.

En este segundo punto el juez Burgos también se pronunció en contra por entender que se trata de un delito “de naturaleza pública” y no es aplicable la regla de los 30 días. El juez Pichetto no se pronunció sobre el recurso de queja de la defensa en ese tema y pidió plazo para evaluar y resolver.

La causa ya había tenido otra controversia en relación al tribunal que debe juzgar a Lamadrid. Las dos partes habían aceptado que el debate se realice frente a un jurado popular. Pero Burgos resolvió que intervenga un tribunal de tres jueces “profesionales”, porque a su entender la acusación de un delito ante un jurado no puede estar a cargo exclusivo de la querella particular, sin participación del ministerio público.

Discusión terminológica

El defensor se impuso no ceder en la búsqueda del sobreseimiento de Lamadrid y la audiencia de hoy tenía por objeto tratar su recurso de queja ante el revés anterior. Torres expuso en la nueva instancia el texto preciso de la acusación formal incluida en el “legajo” con los cargos contra el policía, derivados del trabajo de investigación de la fiscalía.

Allí consta que el imputado llegó al lugar con la orden para detener a Emanuel Mol, quien buscó emprender la fuga hacia uno de los límites del campo. Lamadrid fue en su persecución, logró reducirlo en el piso, El escrito dice textualmente que el padre del joven “portando un cuchillo quiso impedir la detención de su hijo acercándose al imputado”, quien le disparó con su arma reglamentaria.

El abogado habló de una causal de “justificación” porque el homicida actuó en legítima defensa, pero para la querella el vocablo “portar” no debe ser leído como una amenaza expresa, y la acusación no dice que Villa haya empuñado el cuchillo con la intención de acometer al policía. Uno de los querellantes, Milton Díaz. dijo que no hay certeza de que el arma estuviera o no enfundada, y que esos detalles específicos -y cruciales para decidir la responsabilidad penal de Lamadrid- deben ser controvertidos en un juicio.

Su colega Martín Palumbo pidió que la queja no sea admitida porque “el rechazo del sobreseimiento en un control de acusación no es recurrible, no es una decisión definitiva y no pone fin al proceso”. Refirió que los Villa, que forman parte de una comunidad mapuche, “estaban comiendo un asado y la gente en el campo porta cuchillo” en esos casos, pero según su interpretación de los hechos, la víctima del homicidio “nunca lo esgrimió”.

Torres argumentó sobre la “arbitrariedad” de la decisión de desestimar el sobreseimiento e insistió en la “justificación” por legítima defensa. Entendió que la “portación” para impedir la detención era una conducta que explicaba la reacción del policía y los disparos con resultado muerte.

No hubo impugnación sobre la “figura típica”

El juez Pichetto –puesto a resolver- hizo una consideración técnica al subrayar que el sobreseimiento en la instancia previa al juicio solo corresponde si el argumento es “que no hubo delito” y no cuando la defensa lleva una causal de justificación.

Dijo que ese tipo de sobreseimiento (por una supuesta reacción justificada) “requiere prueba” que debe ser producida en un juicio. Señaló que el pedido que se puede resolver con antelación al debate oral sería el que busca determinar si el hecho “configura o no una figura típica” o si se cuestiona ”la calificación que la acusación pretendía darle”, pero observó que sobre ese punto “no hubo discusión” entre las partes.

“En cambio, si empezamos a discutir sobre la justificación, el sobreseimiento en ese punto no es impugnable, porque es cuestión de prueba” dijo el juez revisor, y por eso no hizo lugar a la queja. El defensor Torres manifestó en la misma audiencia su completo desacuerdo, habló de la “teoría del delito”, dijo que la justificación por legítima defensa que invoca en favor de Lamadrid también podía motivar su sobreseimiento y anticipó que llevaría el caso al Tribunal de Impugnación.