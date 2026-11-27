El Concejo Deliberante de Catriel realizó anoche la audiencia pública por el proyecto del Municipio para adquirir una planta de asfalto por un leasing financiero de hasta $1.600 millones (US$ 1.000.313). Tras esta instancia, el expediente quedó en condiciones de volver al recinto. Allí necesitará el voto de dos tercios de los concejales para aprobarse.

La jornada comenzó a las 19 en la sede legislativa con la apertura del presidente del Concejo, Nelson Díaz, y la lectura del reglamento a cargo de la concejal Carolina Piris. Según informó el Municipio, uno de los momentos destacados fue la participación de distintos sectores de la comunidad y de referentes gremiales que asistieron al debate.

Siguió la intervención de la intendenta Daniela Salzotto, quien realizó una presentación general de la propuesta. En ese marco, planteó la necesidad de incorporar equipamiento propio para ganar autonomía operativa y avanzar con la pavimentación de los barrios. Luego, el secretario de Obras Públicas, Matías Bustos, detalló el funcionamiento técnico de la planta, que se instalaría en el Parque Industrial y sería operada por personal municipal.

El Municipio busca sostener un plan de obras a largo plazo y responder a un reclamo histórico de los vecinos. Foto: gentileza.

Una vez en marcha, el equipamiento permitiría asfaltar entre cuatro y cinco cuadras diarias, unas 100 al mes, con una capacidad nominal de 100 toneladas por hora y cerca de 10.000 mensuales de mezcla asfáltica.

La secretaria de Finanzas, Marisa Pérez, explicó las condiciones económicas de la operación e informó que las cuotas se pagarán con una parte de las regalías petroleras que recibe el Municipio. Ante los cuestionamientos por el nivel de endeudamiento, la funcionaria sostuvo: «Tenemos capacidad de pago y estamos muy bien calificados en el banco. Si no, no hubiéramos podido acceder al crédito».

Cómo sigue el trámite en el Concejo

La compra de la planta se suma a otro pedido de crédito por hasta $900 millones (US$ 562.676) para pavimentar calle Kabul. Ambos proyectos habían quedado frenados en el recinto para cumplir con la audiencia pública que exige la Carta Orgánica Municipal y sumarían un total de $2.500 millones (US$ 1.562.988).

El financiamiento se tramita con el Banco Patagonia a 36 meses, con tasa variable Tamar más ocho puntos anuales y garantía de fondos de la Coparticipación Provincial. En este contexto, la entidad compra los equipos cotizados en € 1.051.480,50 (US$ 1.155.971) y conserva su titularidad durante el contrato, mientras el Municipio los utiliza y tiene la opción de quedarse con ellos al final mediante el pago de un valor residual.