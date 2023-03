La amenaza a Messi

Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180

Bahía Blanca

Al igual que en la década de los ‘70, los débiles y demagógicos gobiernos peronistas, su actitud ante un problema grave fue y es no enfrentarlo; tal vez porque no sería popular, afectaría intereses, no sería ampliar derechos y libertades etc.

No tienen el coraje de tomar medidas duras pero necesarias. Creen que ellos están para permitirles a los presos tener hasta diez celulares para que puedan seguir dirigiendo su banda desde la cárcel, para disminuir penas, para liberar presos, para hostigar a la justicia etc. Persistir en esta actitud suicida hará inevitable que el problema se salga completamente de control y haga necesario recurrir a métodos bárbaros para suprimirlo. Queremos evitar ser México. ¿Dónde está el Estado?

¡Después se quejarán por el uso de esos métodos! Están a tiempo para mostrar determinación y enfrentar valientemente el problema dentro de la ley. ¿Existe alguna oculta razón que les ata las manos a las autoridades políticas nacionales para actuar? Siempre es mejor prevenir que curar.