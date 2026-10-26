Búsqueda desesperada en Santa Cruz: dos hermanos de 10 y 12 años desaparecieron en un lago

Una jornada de esparcimiento familiar se transformó en una emergencia de máxima gravedad en la provincia de Santa Cruz. Dos hermanos de 10 y 12 años cayeron este domingo 25 de octubre a las frías y caudalosas aguas del río en la zona rural de Palermo Aike, siendo rápidamente arrastrados por la corriente.

El hecho movilizó de inmediato a múltiples fuerzas de seguridad en el sector conocido como La Toma, sobre la Ruta Nacional 40, donde los equipos de rescate desplegaron rastrillajes terrestres y acuáticos que se extendieron durante toda la noche, según indicó La Opinión Austral.

Operativo contrarreloj y peligro extremo: cómo es el operativo para buscar a los dos hermanos

El Ministerio de Seguridad provincial encendió las alarmas y activó los protocolos de emergencia ante la gravedad del hecho. Las autoridades advirtieron sobre la extrema peligrosidad del sector debido a la presencia de profundos pozones en el curso del agua.

Las tareas de localización están a cargo de equipos altamente especializados:

Grupo Especial de Rescate y Salvamento de Bomberos (GERZ): Encabezan las tareas de buceo y rastrillaje acuático.

Encabezan las tareas de buceo y rastrillaje acuático. Fuerzas de seguridad: Participan efectivos de la Dirección de Operaciones de Bomberos, la Unidad Operativa de Güer Aike y la comisaría de la jurisdicción.

Participan efectivos de la Dirección de Operaciones de Bomberos, la Unidad Operativa de Güer Aike y la comisaría de la jurisdicción. Apoyo logístico: Agentes de la Policía Caminera y equipos de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.

De acuerdo con los registros periodísticos locales, la tragedia ocurrió en un contexto donde numerosos vecinos de Río Gallegos se habían trasladado hacia la vera de los ríos para disfrutar de las agradables temperaturas y buenas condiciones meteorológicas registradas durante el domingo.

Sin embargo, el despliegue de emergencia alteró la tranquilidad de la zona y complicó la circulación. Las autoridades informaron que el puesto de Güer Aike se vio colapsado por la gran cantidad de vehículos particulares, por lo que solicitaron enfáticamente a los vecinos que se retiren del sector para no entorpecer el desplazamiento de las unidades de emergencia.

Tras el trabajo nocturno realizado por las brigadas, las autoridades confirmaron que el operativo se ampliará este lunes desde las 05:00, incorporando tecnología de drones y un mayor número de efectivos en tierra y agua para rastrillar minuciosamente cada rincón de la zona afectada.