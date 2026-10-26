“Están pasando cosas”: Leonardo Ponzio, DT de River, ya empezó a jugar el Superclásico

La semana del Superclásico empezó a jugarse en el Monumental. Después del triunfo de River ante Racing (1-0), Leonardo Ponzio se mostró crítico con el arbitraje, dijo que “están pasando cosas” y también se refirió a las lesiones de dos jugadores claves: Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.

El volante salió en el primer tiempo, fue reemplazado por Lucas Silva y en la rueda de prensa, Ponzio dio más detalles. “Tiene un dolor lumbar, que lo había tenido anteriormente y se resintió, pero no está descartado. Creo que en la semana va a tener la posibilidad de contar con varios días para recuperarse“.

Sobre Driussi, que ni siquiera pudo ingresar, explicó que “le surgió un pequeño dolor lumbar y me decía que no podía picar. Esa es la realidad. Como decimos siempre, hay que estar al 100%, por eso no entró”.

“No quiero que me regalen nada, pero…”

En otro tramo de la conferencia, Ponzio se quejó del arbitraje. “Yo no quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten lo que logré“, sentenció el entrenador de River con un tono tajante. “Nos están pasando cosas. Hay que hacer 2 o 3 goles para ratificar un resultado. El segundo gol fue una decisión desde otro lado, no del árbitro“, aseguró.

No conforme con esa fuerte declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Cuando infieren tanto en una opinión, te hacen dudar“, expresó el DT del Millonario. Y cerró: “Si dan una terna arbitral es para que se comanden e impongan ellos. Siento también que el arbitraje tiene que quedar a un lugar y que se vea el fútbol“. Sin dudas, palabras que tienen que ver con lo que pasó ante Racing, pero más por lo que se viene: el Superclásico del próximo domingo en La Bombonera.