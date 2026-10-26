Lula ganó en Brasil: cómo impacta en el riesgo país, las acciones argentinas y el viaje de vacaciones

Lula, en caravana junto a sus simpatizantes. Su triunfo en el balotaje sacudió a los mercados de la región. (Foto: gentileza)

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil sacude este lunes a los mercados de la región y abre interrogantes sobre la economía y la política argentina. Según los datos del Tribunal Superior Electoral, el presidente brasileño obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% del senador Flávio Bolsonaro y gobernará por cuarta vez.

El periodista especializado en economía Pablo Wende explicó en su columna en Río Negro Radio que el primer impacto para la Argentina llega a través de Mercado Libre, la empresa de mayor capitalización del país, que vale más de 100.000 millones de dólares y tiene una presencia muy fuerte en Brasil. “Ya estaba viendo que la acción de Mercado Libre está cayendo 10%”, señaló en la mañana del lunes.

Por qué el triunfo de Lula en Brasil golpea a las acciones argentinas y al riesgo país

El derrame no se limita a una sola empresa. Wende recordó que las acciones de los bancos, que el viernes habían subido 5%, caían alrededor de 5% antes de la apertura del mercado. “De vuelta, no es algo dramático ni mucho menos, pero bueno, hay un derrame”, advirtió.

El economista comparó la situación con lo ocurrido tras la primera vuelta, cuando el buen resultado del bolsonarismo hizo bajar el riesgo país argentino. Ahora espera el movimiento inverso: caída de acciones y suba del indicador. “¿Se irá a 750 puntos? Y puede ser”, anticipó.

De todos modos, aclaró que esa suba no tendría consecuencias inmediatas porque la Argentina igual no tiene acceso a los mercados internacionales. “Sí marca que la caída del mercado en Brasil arrastra a la Argentina y no nos es indiferente”, resumió.

Qué pasa con el dólar y la bolsa en Brasil y por qué el impacto no es igual que en la Argentina

Para Wende, la bolsa de San Pablo probablemente devuelva toda la ganancia del año, porque los inversores se habían posicionado pensando que ganaba Bolsonaro. Sin embargo, relativizó el impacto sobre el tipo de cambio: “No va a subir 80% ni 100%, va a subir 5%, 10%”.

“Lula no es un cuco para los mercados”, sostuvo el economista. Admitió que los inversores hubieran preferido a Bolsonaro por su relación con Estados Unidos y por su promesa de ordenar las cuentas fiscales, pero remarcó que Brasil está “parado en otro lado”: tiene reservas gigantescas en el Banco Central, financiamiento en los mercados internacionales y una inflación de un dígito desde hace 20 años.

La diferencia también se ve en la vida cotidiana. “En Brasil vos vas con un dólar, nadie te lo acepta”, describió Wende, y recordó que allí los departamentos se cotizan en reales y la gente ahorra en su propia moneda.

Por eso, para el economista, Brasil no corre riesgo de default aunque su bolsa se desplome. “Para nosotros una caída del mercado del 60%-70% automáticamente enfrenta al gobierno a un inminente default”, contrastó.

¿Conviene veranear en Brasil? Qué pasa con el real después de la elección

Para los argentinos que planean vacaciones, la suba del dólar en Brasil trae una noticia a favor: viajar se abarata un poco. “Una cosa es el dólar a 5 reales y otra cosa es el dólar a 5 reales con 40, 5 reales con 50”, ejemplificó Wende.

El economista aclaró, de todas formas, que se trata de un detalle y no de un cambio sustancial. La diferencia dependerá de cuánto se mueva finalmente el real en los próximos días.

Cómo afecta la elección de Brasil a la economía argentina y al crecimiento

Consultado por un oyente sobre si debería importar lo que pasa en el país vecino, Wende fue directo: “Sí, porque es el país más importante de la región y es nuestro principal socio comercial”. Igual, no espera grandes cambios económicos inmediatos, aunque sí una relación diplomática tensa: ninguno de los dos países tiene hoy embajador en el otro y Javier Milei no felicitó a Lula.

El economista vinculó el resultado brasileño con el momento de la economía local. Recordó que Milei ya reconoció que la Argentina crece menos de lo esperado y que lo atribuyó a un shock externo, con la suba del petróleo y de las tasas internacionales, mientras descartó impulsar la demanda con más pesos.

Las proyecciones de crecimiento para este año arrancaron en 3% y hoy están por debajo del 1%, con estimaciones como la de la consultora Invecq, que habla de 0,7%. “Viendo lo que pasó también en Brasil, uno tiene la sensación de que si la economía no repunta le va a ser muy difícil a Milei reelegir”, analizó.

La victoria de Lula y las elecciones 2027 en la Argentina: por qué le da aire al kirchnerismo

Wende cree que el resultado brasileño también mueve el tablero político argentino. “Ganó Lula; parecía que no ganaba y ganó”, planteó, y anticipó que muchos se van a preguntar si el kirchnerismo puede volver. Recordó además que no solo festejó el kirchnerismo: también lo hicieron dirigentes como Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta.

Para el economista, Lula se va a meter en la campaña argentina y los candidatos opositores van a buscar su respaldo. “Lula hoy suma en Argentina”, afirmó, y agregó con ironía que, en cambio, “la foto con Cristina no garpa tanto”.

También repasó cómo se definió el balotaje en Brasil. Según Wende, fue clave la gente que no había ido a votar en primera vuelta y que terminó apoyando a Lula para frenar a Bolsonaro, junto con medidas de último momento como la prohibición de las apuestas online, el perdón de deudas a morosos, el transporte público gratis los fines de semana y la reducción de la jornada laboral.

El economista advirtió que el escenario argentino de 2027 se perfila igual de parejo, con una definición que podría llegar recién en el balotaje. “Si gana el kirchnerismo, lo de Brasil y la caída que va a tener hoy el mercado brasileño y la suba del dólar va a ser un juego de niños respecto a lo que va a pasar en Argentina”, sostuvo, aunque aclaró que es su lectura personal: “Yo solamente vuelco lo que los mercados piensan”.

Los desafíos de Lula en su cuarto mandato y la polémica por el horario de votación en Brasil

Wende también advirtió que Lula no la tendrá fácil: enfrenta un déficit fiscal muy grande, tasas de interés altísimas y un Congreso bastante en contra. “Tiene problemas el gobierno de Lula, no es que Brasil está fenómeno, pero no deja de ser un país que es una potencia”, explicó, y recordó que terminará su mandato a los 85 años.

Sobre los cuestionamientos al resultado, el economista fue tajante en que no hay dudas sobre el conteo. Sí criticó que se extendiera el horario de votación en algunos estados cuando ya se difundían resultados: “Eso no fue algo limpio ni fue algo razonable. No invalida el resultado, esto está clarísimo”.

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