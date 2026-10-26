Buscan al hombre que mató a una mujer de 35 años en Allen: escapó en un auto gris tras dispararle en la calle
La Policía y la Fiscalía buscan al hombre que disparó contra una mujer de 35 años en el barrio Colonizadora del Sur, en Allen, y escapó en un automóvil gris. El ataque ocurrió el domingo por la tarde. La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Pascual. Hoy realizarán la autopsia.
La búsqueda del hombre que disparó contra una mujer de 35 años y escapó en un automóvil gris concentra la investigación por el crimen ocurrido el domingo por la tarde en Allen. El ataque fue en el barrio Colonizadora del Sur, donde la víctima recibió una herida de arma de fuego en el tórax y murió poco después de ser trasladada al hospital local.
El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, cerca de la pasarela. Personal de la comisaría 33 acudió tras recibir una alerta por detonaciones y encontró a la mujer gravemente herida. Los efectivos la llevaron de urgencia en un patrullero al hospital, pero los profesionales médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.
Buscan al hombre que escapó en un auto gris
Según los datos preliminares reunidos por los investigadores, un hombre descendió de un vehículo gris, efectuó varios disparos dirigidos hacia la mujer y huyó a gran velocidad. Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue el contexto del ataque ni se difundieron otros datos sobre la víctima.
En el lugar trabajó el Gabinete Criminalístico, que recolectó evidencia para la investigación. La comisaría 33° y unidades especiales de la zona realizan diligencias para identificar y localizar al sospechoso, bajo las directivas de la fiscalía y con perspectiva de género.
La autopsia se realizará este lunes
La causa quedó a cargo de la fiscal de Roca Natalia Pascual. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el cuerpo fue trasladado a la morgue este lunes para la realización de la autopsia, que permitirá avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte.
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