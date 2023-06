La bicicleta de Kike Messineo

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

He leído la carta del sr. Ricardo Dougall sobre el deporte en Neuquén, cuya crítica comparto. La mención a Kike Messineo me recordó un hecho ocurrido en el año 1961 si mal no recuerdo, cuando me desempeñaba como oficial de servicio en la Comisaría Capital de Neuquén.

Fui sorprendido por la presencia de un ex camarada de G.N. el suboficial, el mayor Messineo, con el que operé en la radioestación de la Agrupación de Gendarmería hasta el año 1956. Messineo denunció que el día anterior le habían sustraído una bicicleta a su hijo Kike de la vereda de su casa. La bicicleta era nueva, de carrera e importada. Tomada debida nota, no hubo resultado y días más tarde fui trasladado a San Martín de los Andes.

Un día, por la tarde salí a recorrer junto a dos agentes la localidad -de a pie- y a tres cuadras de la comisaría y frente a un comercio observé en la vereda una reluciente bicicleta que me llamó la atención. Y mi sorpresa fue mayor cuando vi que en uno de los caños cromados había una calcomanía en rojo que decía KIKE.

Entré al comercio y ubiqué al supuesto dueño de la bicicleta, al que invité a que nos acompañara a la comisaría con el rodado, del que no supo decirme a quién la había adquirido. Acto seguido fui a la radioestación del escuadrón 33 de G.N. a cuyos operadores conocía y vía radiotelegrama le avisé a Messineo que la bicicleta estaba allí y seria despachada a Neuquén a la brevedad. Esta pequeña historia es solo una de las que puedo contar por mi paso por la Policía de Neuquén, que terminó con mi baja “por insubordinación reiterada”: mentiras de la política, ya que en realidad se debió a que denuncié irregularidades en la fuerza, que otro día contaré.