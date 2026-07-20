La construcción del “nosotros”

Martin Pedemonte

DNI 23.058.942

ZAPALA

Cada rincón de nuestra tierra, desde la inmensidad del mapa nacional hasta el pulso diario de nuestra Zapala, Neuquén y Argentina misma, son un organismo vivo que solo prospera cuando el corazón late al unísono. Nos hemos perdido en el laberinto de las individualidades, olvidando que el único carro que vale la pena empujar es el que lleva el bienestar de todos. Hoy, más que nunca, el espejo de nuestra identidad nos devuelve una imagen clara. Scaloni y la Selección Argentina no solo ganaron partidos; nos dieron una cátedra de humildad, de esfuerzo colectivo y de esa lealtad sagrada que nace cuando el «nosotros» es más grande que el «yo».

Esa lealtad, que es el puente entre el sueño y la realidad, debe dejar de ser una excepción deportiva para convertirse en el pilar de nuestra política y de nuestras instituciones, y un nacionalismo bien entendido, amor por la patria. Debemos entender, de una vez por todas, que cada centavo sustraído al bien común es una grieta profunda en los cimientos de la confianza, del bien comun, de Dios. No se trata solo de dinero; se trata de traicionar los valores más altos, aquellos preceptos de convivencia que la fe y la moral muchos proceres nos legaron como brújula. La verdadera integridad no es la que se exhibe ante un auditorio o bajo la vigilancia de una auditoría; la verdadera integridad es hacer el bien cuando nadie nos mira, es ser honestos cuando el control es inexistente.

Vinimos a este mundo con las manos vacías y nos iremos de él con la misma liviandad. En el trayecto, nuestra única riqueza real será la huella que dejemos. Se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no necesitan discursos vacíos, sino un ejemplo inquebrantable que les sirva de hoja de ruta.

Ser referentes en una sociedad, de lo que sea, no es un cargo, es una elección diaria. Es comprometerse a vivir en la verdad, sin atajos, con la frente alta y el espíritu puesto en un futuro que nos abarque a todos. Es hora de dejar de pedir cambios y empezar a ser el cambio que nuestra comunidad exige.

Elijo creer que otro camino es posible. El camino de la unión, del trabajo honesto y de la dignidad compartida.pujar es el que lleva el bienestar de todos. Hoy, más que nunca, el espejo de nuestra identidad nos devuelve una imagen clara.

Scaloni y la Selección Argentina no solo ganaron partidos; nos dieron una cátedra de humildad, de esfuerzo colectivo y de esa lealtad sagrada que nace cuando el “nosotros” es más grande que el “yo”.

Esa lealtad, que es el puente entre el sueño y la realidad, debe dejar de ser una excepción deportiva para convertirse en el pilar de nuestra política y de nuestras instituciones, y un nacionalismo bien entendido, amor por la patria. Debemos entender, de una vez por todas, que cada centavo sustraído al bien común es una grieta profunda en los cimientos de la confianza, del bien común, de Dios. No se trata solo de dinero; se trata de traicionar los valores más altos, aquellos preceptos de convivencia que la fe y la moral muchos próceres nos legaron como brújula.

Vinimos a este mundo con las manos vacías y nos iremos de él con la misma liviandad. En el trayecto, nuestra única riqueza real será la huella que dejemos.

Ser referentes en una sociedad, de lo que sea, no es un cargo, es una elección diaria.

Es comprometerse a vivir en la verdad, sin atajos, con la frente alta y el espíritu puesto en un futuro que nos abarque a todos. Es hora de dejar de pedir cambios y empezar a ser el cambio que nuestra comunidad exige.

Elijo creer que otro camino es posible. El camino de la unión, del trabajo honesto y de la dignidad compartida.

