La otra cara de La Angostura

Alberto Cervantes, DNI 11.112.796

VILLA LA ANGOSTURA

El texto original no me pertenece, sí las modificaciones para intentar describir la realidad actual de Angostura (esa villa que no pudo ser aldea de montaña) a turistas o no que la desconocen.

Este invierno sin dólares / vení a Angostura!

Tenemos bosques en / extinción / un paisaje reducido a su mínima expresión / te seducirá con su belleza efímera / y tal vez seas el último turista / en caminar por un monte que muy pronto nadie verá / porque entre incendios, negocios inmobiliarios y tala rasa / nada es para siempre / pero si la naturaleza no es lo tuyo / como tampoco lo parece para la política / podés pasear por la ciudad / disfrutar de las pocas veredas / del barro y basura acumulada / de un festival de pozos / todo gratis para vos / carísimo para los vecinos / allí entre el derrame cloacal / que contamina a muchas familias / junto a la falta de agua, gas y cortes de luz, / las clases suspendidas, déficit habitacional / violencia familiar, desnutrición / alcohol e inseguridad creciente / todo esto es posible / gracias a un aceitado mecanismo de justicia / que garantiza impunidad para los grandes abusos del poder / y castiga con ferocidad a los perejiles / porque Angostura es un reino que conserva los modos feudales / esa sana división de clases / que permite que todo quede en manos de los mismos / todo bendecido por un partido provincial / que vigila para que se cumpla que acá / se hereda el apellido / con las propiedades / con los privilegios y prebendas / con las excepciones y plusvalías / somos una gran familia / que te recibe con precios altos.

A la hora de elegir un destino seguro / vení a Angostura / donde nada cambia / hasta que todo pueda estallar.