La política antidrogas

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.420

SAN ANTONIO ESTE

Parte de la política antidroga que viene desarrollando EE.UU. en América Latina está manejada por la DEA (la trajo Milei a nuestro país) que generalmente se halla acompañada por la CIA y el FBI en países “amigos” de EE.UU. como Colombia y hasta en Venezuela.

A quienes seguimos los acontecimientos relativos al narcotráfico en Sudamérica y que afecta directamente a estos dos países hermanos nombrados, los deja muy mal parados, especialmente a Colombia que ahora con un presidente de corte socialista (Gustavo Petro), tiene que lidiar y lo está haciendo exitosamente, contra el paradigma de los carteles de la droga, que vienen operando en ese país. Colombia ha sufrido el paramilitarismo genocida en gobiernos como el de Uribe, actualmente en prisión domiciliaria. Petro tiene gran experiencia en enfrentar la droga, que ha destrozado el sistema social de su país y está enfrentando los carteles habiendo probado que no es Venezuela productor de cocaína

Gracias a las políticas antidroga de el expresidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, la droga que va a los EE.UU. sale por el Pacífico por Ecuador, país en manos de l presidente Daniel Noboa, nacido en EE. UU. y con intereses actualmente en Miami y que mantiene intimas relaciones con los norteamericanos, en forma similar a nuestro presidente Javier Milei.

Por lo que habría que preguntarle a la ministra Patricia Bullrich qué control efectúa sobre la actividad de nuestra prefectura en nuestras aguas y fronteras.

