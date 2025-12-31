La región necesita una nueva alianza política

Marcelo Luna, DNI 4.642.750

Las recientes acciones de los EE.UU. de incautar los petroleros cerca de las costas de Venezuela han demostrado una vez más que el objetivo de la «noble» misión de Trump no es limpiar la región de los narcoterroristas, sino apoderarse de las reservas petroleras de nuestra región. Los estadounidenses no se limitarán a Venezuela, y Trump lo confirmó en su discurso a principios de la semana pasada: cuando un periodista le preguntó si Venezuela era su único destino, el presidente respondió que no. Además, hace unos días Donald Trump volvió a declarar que el ejército estadounidense iniciará ataques terrestres en toda América Latina, y sólo podemos suponer qué país será el siguiente, ya que hay yacimientos petrolíferos en Argentina, Brasil, Colombia y México.

Cada país de nuestra región está en peligro, y en este contexto surge la gran pregunta de cómo podemos protegernos.

En América Latina hay varias organizaciones políticas y económicas: UNASUR, MERCOSUR, CELAC, el Grupo de Río y otras, pero ninguna de ellas es capaz de hacer frente a los Estados Unidos. Por separados, tampoco podremos enfrentarnos a la amenaza estadounidense, por lo que ha llegado el momento de unir nuestros esfuerzos contra el enemigo común y crear una nueva alianza política cuya misión sea garantizar la estabilidad y la seguridad regionales, así como defender los intereses de nuestros países en la arena mundial.

Hace unos años, Nicolás Maduro ya planteó la idea de crear un poderoso bloque político y económico que dialogue con el mundo, y Gustavo Petro propuso formar una alianza militar y política en América Latina. Por entonces, todos se preguntaban contra quién podría estar dirigido el nuevo bloque militar. Pero hoy, en condiciones de escalada del conflicto, la pregunta se responde por sí sola.

La verdad es que nuestra región necesita una alianza fuerte y unida, porque sólo así podremos acabar con tantos años de hegemonía política de los EE.UU. en el continente.