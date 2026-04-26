El sueño argentino sigue en Madrid: Etcheverry y Sierra avanzaron a octavos de final

Tomás Etcheverry (29°) derrotó al croata Dino Prizmic (87°) por 2-6, 6-4 y 6-3 en más de dos horas de juego y se metió en los octavos de final del Madrid Open. El platense alcanzó la instancia en un Masters 1000 por tercera vez consecutiva tras sus actuaciones en Miami y Montecarlo.

El argentino cosechó un trabajado triunfo y volvió a demostrar por qué es una de las grandes promesas del circuito. Prizmic, de apenas 20 años, impuso condiciones en el inicio, dominó desde el fondo y consiguió un quiebre clave que le permitió quedarse con el primer set.

Sin embargo, Etcheverry ajustó su juego con el correr de los minutos. Más agresivo y firme desde la base, comenzó a inclinar el desarrollo a su favor. Quebró en el inicio del segundo parcial y sostuvo la ventaja con autoridad para igualar el marcador.

El tercer set tuvo tensión hasta el final. El argentino llegó a sacar 5-2, no pudo cerrarlo en ese momento, pero mantuvo la concentración y selló el triunfo para meterse por primera vez entre los 16 mejores en Madrid. En octavos, se enfrentará al francés Arthur Fils (25°).

¡TOMÁS MARTÍN ETCHEVERRY A OCTAVOS DE FINAL! 🫡



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Solana Sierra remontó y se metió en octavos de final del Madrid Open

La jornada también dejó una gran noticia para el tenis argentino en el cuadro femenino. Solana Sierra logró un triunfo memorable al derrotar a la turca Zeynep Sonmez por 0-6, 6-2 y 6-3, y se metió por primera vez en su carrera en los octavos de final de un WTA 1000.

El inicio fue complicado para la marplatense, que sufrió el dominio de su rival y no logró encontrar respuestas en el primer set. Tras el descanso, la argentino logró solidez, tuvo menos errores y aprovechando la presión del otro lado de la red, Sierra empezó a construir una remontada que la concretó en 1 hora y 47 minutos de juego.

La tenista de 21 años llegó a Madrid con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, pero logró revertir el momento con victorias ante Dayana Yastremska y Magdalena Frech.

Ubicada en el puesto 71 del ranking en vivo, Sierra se medirá en octavos de final ante la checa Karolina Pliskova (197ª), con la ilusión de seguir haciendo historia en la Caja Mágica.

Round of 16 secured 👊



Solana Sierra turns the match on its head to defeat Sonmez in three!#MMOPEN pic.twitter.com/WpAQTQHUPa — wta (@WTA) April 26, 2026

Con información de ESPN