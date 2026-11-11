La salud de los adultos mayores

Dr. Héctor Luis Manchini Abogado – Ex Juez

DNI 7.779.947

ZAPALA

En relación a la atención integral del adulto mayor en Argentina la jurisprudencia es contundente al establecer que tanto las empresas de medicina prepagas como las obras sociales y el estado (a través de PAMI o ministerios) tienen la obligación de cubrir de forma integral la internación geriátrica o cuidado domiciliario cuando la salud, el grado de dependencia y la avanzada edad del adulto mayor lo requieran.

Además, cuando el adulto mayor ya no puede valerse por sí mismo en el hogar, las entidades de salud suelen rechazar la cobertura alegando que es un problema de orden «social» y no médica. Los jueces desestiman este argumento basándose en la ley 24.901 (sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad) y el derecho constitucional a la salud. En el mismo sentido la justicia federal ordenó a la empresa OSDE cubrir el 100% de la internación en una residencia geriátrica para una afiliada de 82 años afectada por la enfermedad de Parkinson el tribunal ratificó que las limitaciones comerciales de las cartillas de las prepagas no pueden estar por encima de la integridad psicofísica de un adulto mayor en situación de extrema vulnerabilidad. También PAMI suele rechazar las solicitudes que reclaman el pago integral. La Cámara Federal de La Plata dictaminó explícitamente que las exigencias administrativas impuestas unilateralmente por PAMI mediante circulares internas no pueden prevalecer sobre los tratados internacionales de protección de la vejez, el derecho a la salud y la vida digna.

En suma, el derecho en Argentina ya sea con fundamento en la doctrina, la jurisprudencia y la CN son contundentes en establecer que “las empresas de medicina prepaga, como las obras sociales y el Estado tienen la obligación de cubrir de forma integral la internación geriátrica o el cuidado domiciliario cuando la salud, el grado de dependencia y la avanzada edad del adulto mayor lo requieran”.

Atentamente

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