Baires Fly y otras empresas con vínculos en Río Negro quieren hacer los vuelos del gobernador

Baires Fly llevó a Bolsonaro a Estados Unidos y ahora compite por una licitación en Río Negro. Archivo

El gobierno provincial analiza la documentación y propuestas de las cuatro empresas dedicadas a la aviación que se presentaron en la licitación pública para realizar los vuelos que demande la gobernación de Río Negro durante 12 meses o 200.000 kilómetros, lo primero que ocurra.

Ayer se abrieron los sobres y se conocieron los nombres de las empresas interesadas, todas con trayectoria en aviación y algunas con vinculaciones en Río Negro.

Una empresa ofertó para cumplir todos los servicios aéreos de Gobernación

La única empresa que postuló su oferta para los dos módulos de la licitación, para realizar viajes con aeronaves jet y con biturbohélice (para utilizar en pistas cortas y no asfaltadas, como puede ser en localidades del interior de la provincia sin aeropuertos comerciales) fue Aerovida S.A. La empresa tiene un vínculo vigente con el Gobierno porque fue la compañía que compró los dos aviones de la provincia adquiridos en la gestión de Arabela Carreras y vendidos por el gobernador Alberto Weretilneck.

Aerovida paga en especie esa adquisición con la realización de vuelos sanitarios para el ministerio de Salud, Ipross y Horizonte Seguros y días atrás Diario RÍO NEGRO dio a conocer que ya se utilizó alrededor de la mitad de los servicios disponibles, contabilizados en kilometrajes.

La empresa propuso hacer los vuelos con los dos tipos de aviones por 2.285 millones de pesos (1,46 millones de dólares), un 19% más que el presupuesto oficial de 1.900 millones de pesos (1,2 millones de dólares). Por módulo, ofreció cubrir los vuelos con el jet (150.000 kilómetros) por 1.751 millones de pesos (1,1 millones de dólares) y 533 millones de pesos (330 mil dólares), los 50.000 kilómetros que se utilizarían con un biturbohélice.

Tres firmas pretenden solo cubrir los vuelos en jet

Otras tres empresas aéreas postularon solo para los servicios del jet, que comprenden el primer módulo de la licitación. La oferta más baja la hizo Baires Fly, la empresa argentina que semanas atrás trasladó al senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro a Estados Unidos tras el balotaje.

Baires Fly tiene sus orígenes en Río Negro ya que su fundador y propietario, Luis Grande, fue piloto de la gobernación de Río Negro y tuvo un contrato con la Provincia en la gestión del exgobernador radical Miguel Saiz, para quien realizó vuelos chárters.

Esta compañía propuso cubrir los vuelos del gobernador en jet (150.000 kilómetros) por 1.495 millones de pesos (952 mil dólares).

En orden de oferta, la firma Just Flight S.A que utiliza el nombre de fantasía Royal Class, que se presenta como una “empresa de aviación privada boutique” que tiene 28 años de trayectoria. Entre sus clientes está la Presidencia de la Nación, YPF y PAE.

Esta compañía solo ofreció hacer los vuelos en jet por 1.550 millones de pesos (987 mil dólares). No se postuló para el segundo módulo.

La oferta más alta para realizar los servicios aéreos del gobernador en jet la propuso la empresa Servicios Aéreos Patagónicos S.A (Sapsa) que pertenece al grupo Vía Bariloche, que fue quien adquirió las acciones de la antigua empresa aeronática del Gobierno de Río negro durante la gestión del radical Pablo Verano, a mediados de la década del ’90.

Sapsa propuso realizar los vuelos por 2.121 millones de pesos (1,3 millones de dólares).

Las cuatro ofertas serán sometidas ahora a una evaluación técnica y de admisibilidad, previo a la definición de la adjudicación del contrato o los contratos, porque podría ser repartido entre los compañías debido a que la licitación contenía dos módulos diferenciados.