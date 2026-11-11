Murió Carlos Babington, gloria de Huracán del 73 y de la Selección Argentina

Los que saben y vieron mucho fútbol dicen que Huracán del 73 fue el mejor de todos y ese equipo tenía como gran figura a Carlos Babington. El Inglés, dueño de una zurda mágica, murió hoy a los 77 años. Lo llora Parque Patricios, pero también el fútbol argentino, porque dejó una marca en la Selección.

Como futbolista, debutó en 1969 y en 1973 fue campeón del Metropolitano, en ese recordado equipo que dirigió César Luis Menotti. Luego tuvo un paso por la segunda de Alemania, en Wattenscheid, y regresó a Huracán en 1978. Estuvo allí hasta el 82 y después tuvo etapas en Estados Unidos (Tampa Bay Rowdies) y Junior de Colombia, donde se retiró en el 83.

La famosa tremenda Huracán de 1973: Houseman, Brindisi, Avallay, Carlos Babington y Larrosa. Y en el banco, Menotti.

El talentoso zurdo que brilló en el fútbol local también representó a la Selección Argentina, con la que disputó el Mundial de Alemania 1974, en el que anotó un gol en cinco presentaciones, pero eso no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase.

El Inglés, abajo, entre Mario Kemes y Ramón Heredia, durante el Mundial del 74.

Su carrera como DT y una polémica presidencia en el Globo

Carlos Babington inición su carrera como entrenador en 1986, en Platense, y contó con cuatro etapas en Huracán, lo que reflejó su relación con el Globo. Fue quien lo devolvió a Primera en dos ocasiones, cuando conquistó los torneos de segunda división en las temporadas 1989/90 y 1999/00. Lo mismo consiguió con Banfield en el 92/93. También dirigió a Racing (1993), River (1995), León de México (2001-02) y Chacarita (2003).

Pese al gran recuerdo que dejó como jugador y técnico, su legado se vio afectado por su presidencia en Huracán entre 2006 y 2011, ya que cuando se fue afrontó un juicio por administración fraudulenta junto a su hijo, quien era secretario general. Primero fue sobreseído y luego se revocó ese falló. Desde entonces, tras ser embargado y aunque el proceso nunca finalizó, no pudo regresar al Ducó porque su relación con los hinchas se quebró.

“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán», se defendió en 2024 en una nota con TN.