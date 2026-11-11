Crisis de Ueno Bank en Paraguay: denuncian a directivos y al Banco Central por US$516 millones de los jubilados

Ueno Bank fue intervenido la semana pasada por problemas de solvencia. El IPS tenía allí más de US$516 millones. (Foto: gentileza)

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay, que administra la salud y las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores del país, presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank. El banco fue intervenido la semana pasada por problemas de solvencia, y el organismo tenía depositados allí US$516,4 millones.

La presentación la hizo el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Los delitos denunciados son lesión de confianza y asociación criminal, y la acción alcanza también a autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) que habrían participado en la colocación de los fondos previsionales en el banco, según informó el diario paraguayo La Nación.

Del total, US$358,7 millones corresponden a colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y del fondo de contingencia. Los US$157,7 millones restantes estaban en tres cuentas operativas de salud, jubilaciones y pensiones.

Según Morínigo, la denuncia apunta a las personas físicas involucradas: si se comprueba su responsabilidad, deberán responder con su patrimonio personal. Además, la acción es independiente del proceso que lleva adelante el BCP.

Una crisis que tumbó a un presidente

El viernes pasado, el Senado destituyó a Santiago Peña por mal desempeño de funciones en un juicio político, por unanimidad de los 44 senadores presentes. Horas después quedó detenido en su domicilio por orden de la Fiscalía. Asumió en su lugar el vicepresidente, Pedro Alliana.

Compatriotas: A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso. Pagamos a 1.740.000 ahorristas, equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos. Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad. Vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 10, 2026

La crisis también golpeó al Banco Central. Su expresidente, Carlos Carvallo, renunció y se entregó a la Justicia. Este martes también dimitió Liana Caballero, que lo reemplazaba de forma interina. El IPS no es el único organismo afectado: la ANDE, Itaipú y Petropar ya presentaron sus propias denuncias penales. En total, hay cerca de US$800 millones de instituciones públicas en riesgo, incluidos los fondos de cinco cajas de pensiones.

Qué pasa con los ahorristas

Alliana aseguró que la recuperación de los fondos de jubilados y aportantes “tendrá prioridad”. Según el presidente, ya se pagó a 1.740.000 ahorristas, por un total de US$330 millones del Fondo de Garantía de Depósitos. El resto debía cobrar antes del final de este miércoles.

El fondo de garantía cubre hasta 75 salarios mínimos por persona, cerca de US$38.600. Sin embargo, una ley del Congreso fijó el anticipo en 40 salarios mínimos, unos US$20.000, y todavía no se definió qué pasará con quienes tenían más dinero depositado. Ueno Bank tenía unos 2,94 millones de clientes, en un país de 6,1 millones de habitantes.