Las tarifas caras

Hernán Caire DNI 5.262.288

Neuquén

Increíble pero cierto: acá producimos energía eléctrica desde El Chocón ¿y la pagamos mas cara que el resto del país? explotación del sudoructo, decía Berbel y lo cantaba León Gieco. Evidentemente a las autoridades provinciales y de CALF no les va ni les viene, siguen cobrando impuestazos con las boletas mensuales.

El que suscribe en 1972 conectó los cables desde El Chocón a Ezeiza y estaba muy orgulloso de haber hecho ese trabajo. Hoy me doy cuenta de que estaba equivocado.

