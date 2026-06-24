Tras el reclamo del intendente de Bariloche, Scioli confirmó que Nación hará obras en el paso Cardenal Samoré

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recibió al intendente de Bariloche, Walter Cortés. (Foto gentileza Municipalidad de Bariloche)

La postal de acceso a la Argentina que ofrece el paso internacional Cardenal Samoré es blanco en forma periódica de numerosas críticas de personas que cruzan por ese corredor a raíz de los problemas de infraestructura que presenta el complejo argentino.

El intendente de Bariloche Walter Cortés reclamó por esa situación a principios de este mes ante el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, que tomó nota y canalizó el planteo ante los Ministerios del Interior y de Seguridad de la Nación, que tienen competencia sobre el paso fronterizo Cardenal Samoré ubicado en la provincia de Neuquén, según informó el 5 de junio pasado el portal Ladevi Argentina especializado en turismo.

Desde la Municipalidad de Bariloche informaron este miércoles que Scioli le “confirmó al intendente (Cortés) la iniciativa del Gobierno (nacional) para llevar adelante la modernización de la infraestructura del paso fronterizo Cardenal Samoré”. No hubo ninguna otra precisión sobre las obras que Nación proyecta ejecutar en el complejo fronterizo argentino ni los plazos de esos trabajos.

Comunicaron que Scioli y Cortés se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires. Según el comunicado oficial, anunciaron obras y actividades que se harán en el inicio de temporada invernal.

“Scioli le comunicó a Cortés que se beneficiará con una reducción del 30 por ciento a los estudiantes que ingresen al Parque Nacional Nahuel Huapi en el marco de sus viajes de egresados de nivel secundario, organizados y comercializados por agencias de viajes legalmente habilitadas, merced a una gestión articulada por el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, con la Secretaría de Turismo y Ambiente y Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT)”, destacaron en el comunicado.

“Cortés anticipó que se realizarán obras de dragado en el Puerto de San Carlos, que coincide con la propuesta de Scioli, a través de Parques Nacionales, para que se desarrollen actividades deportivas náuticas en el espejo de agua del Nahuel Huapi”, señalaron desde el municipio.

El intendente confirmó que próximamente comenzará la obra del Centro de Convenciones, que “marcará un antes y un después en el Turismo de Reuniones para la ciudad”, y, al mismo tiempo, anticipó que el Gobierno de Río Negro llevará a cabo mejoras en la ruta de acceso al aeropuerto, clave para el arribo y egreso de turistas”.

En el comunicado mencionaron que Scioli y Cortés “destacaron el impacto positivo del turismo deportivo, y en esa línea, la importancia de la prueba UTMB que se realizará en noviembre, sobre un circuito de 130 kilómetros con partida en el Centro Cívico de Bariloche y con recorrido por lagos, cerros, bosques, ríos y otros espacios de la geografía local”.

30 vuelos diarios a Bariloche esta temporada invernal

Scioli comentó en su cuenta de Instagram que mantuvo un encuentro con el intendente de Bariloche, “para avanzar en una agenda de trabajo que fortalece el turismo, las inversiones y el desarrollo del destino”.

“Las importantes nevadas de los últimos días generan un gran impulso para la temporada invernal, con los centros de esquí en excelentes condiciones y una gran expectativa para las vacaciones de invierno”, manifestó el secretario de Turismo y Ambiente de Nación.

“Con más de 30 vuelos diarios en esta temporada invernal y mejoras en el acceso al aeropuerto, seguimos impulsando la conectividad, la inversión y el crecimiento de Bariloche como uno de los grandes destinos turísticos de nuestra Patagonia y de la Argentina”, valoró Scioli.