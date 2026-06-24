La Justicia intimó a la ANSES para que restituya la pensión de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social intimó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que restituya, en un plazo máximo de diez días, la pensión por viudez que percibe la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La resolución fue firmada por la jueza federal Karina Alonso Candis, quien dispuso que el organismo previsional efectúe el reintegro de los haberes «bajo apercibimiento de ejecución», es decir, bajo advertencia de posibles medidas judiciales en caso de incumplimiento.

El fallo se refiere exclusivamente a la pensión derivada del fallecimiento del exmandatario. El tribunal diferenció este beneficio de la asignación vitalicia que le corresponde a Cristina Kirchner por haber ejercido la Presidencia de la Nación, prestación que continúa suspendida administrativamente tras la condena dictada en la denominada Causa Vialidad.

Días antes, el 11 de junio, la ANSES había solicitado a la Justicia que la exmandataria presentara una caución real o personal antes de restituirle el beneficio. El organismo argumentó que esa garantía permitiría resguardar los fondos públicos en caso de que una instancia judicial superior revocara la medida cautelar que ordenó la devolución de la pensión.

El planteo se apoyó en lo establecido por la Ley 26.854, que contempla la posibilidad de exigir garantías para cubrir eventuales daños o perjuicios derivados de medidas cautelares contra el Estado.

Según estimaciones oficiales mencionadas en el expediente, la pensión por viudez reclamada por Cristina Kirchner equivaldría a 38 haberes mínimos, lo que representaría alrededor de 15,3 millones de pesos mensuales.

Con esta decisión, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó avanzar con el restablecimiento del beneficio previsional mientras continúa la discusión de fondo sobre la situación jurídica de las asignaciones.