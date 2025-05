Lo legal y lo legítimo

Jorge L Fernandez Avello, DNI: 12.862.056

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Estimados lectores, llega a mi mano un texto de un caso de los tantos que ocurren en la ciudad de Bariloche y seguramente en todo el país también, donde a veces lo legal y lo legitimo confrontan duramente, y casi siempre es el más débil quien paga las consecuencias. Este es el caso de Julia Argentina Chavez, y pido humildemente que este caso sea revisado por la máxima autoridad de nuestra Política y Judicial de nuestra provincia, en aras de encontrar una solución a este tema, antes que se cometa un acto irreparable contra una mujer de 74 años.



“¿Justicia para quién?: cuando una persona mayor pierde su casa por una firma que no entendió”

San Carlos de Bariloche, mayo de 2025

Queremos hacer pública una situación dolorosa y profundamente injusta que atraviesa Julia Argentina Chávez, una mujer de 74 años, madre de 10 hijos, vecina histórica de la calle Onelli. Julia está a punto de ser desalojada de su vivienda tras una sentencia judicial que se apoya en una supuesta venta ocurrida hace más de 30 años, cuando ella atravesaba una grave crisis emocional por la muerte trágica de su hija.

Esa “venta” fue firmada en una escribanía, sin testigos de confianza, sin comprender el contenido de lo que firmaba, y sin haber recibido jamás una compensación económica justa. Durante décadas, Julia vivió allí con sus hijos, sin que nadie reclamara el inmueble. Hasta que, en silencio, se inició una causa judicial que avanzó sin oposición simplemente porque ella no entendía lo que ocurría ni recibió asesoramiento jurídico adecuado.

Hoy, a pesar de que la propia Defensoría Pública reconoció que intervino recién cuando el juicio ya había terminado, y de que existen pruebas claras de vulnerabilidad, la justicia mantiene el desalojo firme. ¿Qué garantías tiene una persona mayor en este sistema? ¿Cuántas más firmaron papeles sin comprender y perderán su hogar sin que nadie lo impida?

Denunciamos públicamente que este caso es una muestra de la desprotección estructural que sufren miles de personas mayores frente a maniobras abusivas, falta de acompañamiento legal y sentencias que priorizan lo formal por sobre lo justo.

Exigimos:

Una revisión urgente del caso.

Medidas reales de protección jurídica para personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Y el fin de sentencias que consolidan la injusticia bajo la apariencia de legalidad.

Porque la justicia que no protege a los más débiles, no es justicia.