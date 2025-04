Malvinas, jueces de la Corte, estafa cripto, represión…¿No es él?

Jorge Vallaza, Mg en políticas públicas, exlegislador provincial por el FpV

No es él quién dijo las barbaridades que dijo sobre Malvinas , fue el que le escribió el discurso…

No es él quien fue inútilmente a EE.UU. porque ni se encontró con Trump, ni destrabó el crédito del FMI, fue el canciller que lo engañó…

No es él que fracasó en el Congreso, que le bajó dos jueces nombrados por decreto, fue Macri que lo traicionó…

No es él responsable de la criptoestafa mayor de la historia, son las malas compañías que lo rodean y que no lo alertaron de semejante delito…

No es él quien cobra miles de dólares para reunirse con alguien, sino es la hermana que es la coimera y valijera…

No es el quién compra diputados y senadores para aprobar leyes , sino Santiago Caputo que así demuestra el nido de ratas que es el Congreso Nacional…

No es él quién le pega a los jubilados y le dispara un coletazo de gas lacrimógeno en la cabeza a un fotógrafo, sino es Patricia Bullrich que siempre estuvo del lado de la Violencia y la muerte…

No es él quién dijo que la gente gay era pedófila, sino fue el periodismo que difundió algo que sí dijo pero que en realidad dice que nunca dijo…

No es él quien fracasa con él plan económico- del mayor ajuste de la historia para que nada mejore- , sino es Caputo que está repitiendo lo mismo que siempre hizo : mayor endeudamiento, fuga de capitales, cierre de miles de Pymes y aumento de la desocupación….

No es él quién le cortó los remedios a los adultos mayores y personas con discapacidad, y tampoco es él quien redujo el presupuesto para la Salud y la Educación, ni quién paralizó la Obra Pública y planes exitosos como el Procrear, sino fue el Kirchnerismo que gastaba el dinero que no teníamos, pero que tampoco tenemos ahora…

No es el quién cerró comedores y dejó que la comida para los chicos se pudra en galpones, sino es Petovello que está luchando contra los «gerentes» de la pobreza.

No es él quien nos está llevando a una situación muy complicada donde millones de personas no llegan a fin de mes, sino es la oposición que no lo deja gobernar y lo quiere voltear…

No es él… ¡No es él !! ¿ No es él?

