Memorable Convención Constituyente Municipal del Neuquén

31 de marzo se cumplirán 30 años de la sesión de clausura de la Convención Constituyente que sancionó la actual Carta Orgánica del Municipio de la ciudad de Neuquén.

Fueron los convencionales Pte. Rodolfo Lafitte. Vicep. 1. José C. Ruiz. Vicep. 2 Enrique Ranucci. Vicep. 3. Graciela Bordieu. Secr. de Coord. Horacio Quiroga. Prosec. Coord. Santiago Polito Belmonte. Sec. Leg. Celia Casado Riesco. Sec. Adm. Juan C. Denhan.

Convencionales. Lafitte. Marcelo Berbel. Graciela Carrión. Graciela Diorio. Alberto Durán. Susana Hernández. José Luis Lozano. Albarito Quintana. Bernardo Vega. Mirta Domene. Mario Lértora. Rodolfo Medrano. Horacio Quiroga. José Ruiz. Ricardo Villar. Alicia Gillone. Emilia Grizzi. Leticia Maidana. Raúl Radonich. Enrique Ranucci. Humberto Zambón.

El Prof. Santiago Polito …Belmonte, expresó: “Fueron 120 días de intercambio de opiniones, no exentos de polémicas discusiones, sin que faltara en ellas algún circunstancial exabrupto, amistosamente superado de inmediato. Y decimos amistosamente, habida cuenta de que la tónica general de esos cuatro meses de estudio, configuró una Convención que hoy recordamos gratamente, durante la cual, veinticinco convencionales, vecinos que en muchos casos al inicio de las deliberaciones apenas si se conocían”.

Un rasgo simpático y a la vez singular fue la descripción que hizo don Polito de alguno de los convencionales, mientras debatían sus ideas: Mirta Elena Domene: Rodeada de pseudo ateos/ en el bloque radical,/ Domene es tradicional/ creyente (cual los hebreos)/.Casi les dijo: Jodeos!!/cuando se votó el pre-ambúlo./Según lo que yo calculo/ Dios es Fuente de Razón/ y es Justo: la votación/los pateó bien en el c… Alicia Gillone: Por poco, si la dejamos,/la Carta (Dios nos asista!!)/en un Plan Sanitarista/se convierte. Y lo proclamo/porque hizo un desparramo/con la mujer, la salud,/salud mental (su inquietud)./la niñez, la ancianidad,/(perdón),la tercera edad…/las metió con amplitud. Emilia Beatriz Grizzi: Insigne vecinalista/(del Barrio Palermo Chico)/aunque yo no la critico/eso sí, Dios nos asista!!!/porque tiene sus aristas/en su rol convencional/y ve un complot fantasmal/desde la mafia política;/Quieren dejarle raquítica/a la Junta Vecinal. Mario Eduardo Lértora: Este joven radical/saltó del Hipotecario/al juego parlamentario/y no le ha ido tan mal…/En él, es tradicional/perseguir a las mujeres…/Y con esos menesteres/anduvo revoloteando/su facha linda mostrando/ (sea eso lo que fuere). Leticia Norma Maidana: Buena moza, circunspecta,/ su nombre dice: Alegría /pero guarda!! Que es bravía/cuando una maldad detecta/.Me refiero a la Arquitecta/que ahora se nos convierte/en diputada del Frente/.Igual la felicitamos/y asimismo le deseamos/que la acompañe la suerte. Rodolfo Gabriel Medrano: Prócer, como su apellido,/a este jurista notable/no hay que dejarlo que hable/porque se manda el envido/y te recorte el ejido…/Con su tijera en la mano/no deja artículo sano,/ni coma que se resista./Por su afán juridicista/lo bautizamos Ulpiano. Horacio Rodolfo Quiroga: Detrás de su pulcra pinta/de señorito francés,/ el Pechi Quiroga es/un campeón para la finta/ mas desarrolla la cinta/del discurso partidario/escondiendo en el armario/un propósito evidente: /Sueña con ser Intendente…/¿No será por el erario? Raúl Esteban Radonich: Más caliente que un gallego/con apellido croata,/su alma eslava se desata/porque en todo pone fuego./La política no es juego/sino esfuerzo sostenido/para salvar del olvido/la memoria de la gente./Casi el único creyente/entre tantos descreídos. Enrique Mario Ranucci: Convencional y galeno/este tordo minucioso/con su decir criterioso/al bla bla le puso freno:/ ¿Lo breve dos veces bueno?/ Un motivo personal/lo llevó a la capital/Entonces estuvo ausente/y muy lamentablemente/se perdió la Gran Final. José Camilo Ruiz: Geronte y de ingeniería/(de los que matan callando)/se la pasó peloteando/como en el tenis. Venía/ con toda su picardía/arrugando el entrecejo/pero es piola desde lejos,/y fíjense en lo que hablo:/El diablo sabe por diablo/pero más sabe por viejo. Héctor Ricardo Villar: A este señor tan pelado/pero también tan peludo/lo denominan El Mudo/y otras veces El Callado./Orador calificado/con oficio lenguaraz,/es político capaz,/muy dialéctico y retórico./Como Balbín, el histórico, nunca se calla. Jamás! Humberto Francisco Zambón: Don Humberto presidió/la Comi numero seis,/llamada la Comi Ten/(la del Control de Gestión)/Hablo del profe Zambón:/por su espíritu preciso, minucioso en el enciso,/en el punto y en la coma,/le otorgamos un diploma/por lo sólido y macizo.

En los treinta años nuevamente un sencillo homenaje.

Certificado según norma CWA 17493

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales