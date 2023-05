Monóxido, asesino silencioso

Monóxido de Carbono (CO ). El asesino silencioso. En poco tiempo va a llegar la época fría después del insoportable calor. Se advierte que se puede producir un aumento de los casos de intoxicación por CO. Dicha intoxicación puede prevenirse y evitar las muertes que se producen todos los años. Que hacer:

1- Controlar los aparatos de calefacción y calefones todos los años por gasista matriculado

2- No instalar calefones en el baño

3- Mantener siempre alguna ventilación abierta ( ventana o ventiluz )

4- Nunca usar braseros. Es preferible abrigarse con mas ropa incluso para dormir

5- Ante síntomas como cefalea ( dolor de cabeza ) nauseas, vómitos, desmayos , ventilar y hacer inmediatamente una consulta medica todos los expuestos

Gracias por difundir y ayudar a evitar muertes prevenibles

Dr. Héctor Berzel

DNI 12.010.003

Buenos Aires