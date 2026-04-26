Ni uno ni diez: la OMS fijó el consumo ideal de huevos para una dieta saludable

El huevo es uno de los alimentos más completos que existe, debido a que contiene una gran cantidad de nutrientes y puede ser preparado cocido, revuelto, en forma de omelette o utilizado en preparaciones como guisos, soufflés, crepes, ensaladas y tartas.

Huevos: qué dice la OMS sobre su consumo y sus beneficios

Según un informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer recomendaciones sobre el consumo de alimentos y sus impactos en la salud, entre los cuales se destacó el huevo debido a que es un producto de gran interés por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales, que se puede utilizar para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.

Sobre el huevo, la OMS señala que para las personas que gozan de buena salud, es recomendable consumir hasta siete huevos por semana, es decir, uno por día, sin que esto represente un riesgo significativo para los niveles de colesterol en sangre, aunque este número puede variar dependiendo, además, de si la persona realiza actividad deportiva o no.

Para aquellos individuos con niveles de colesterol más altos de lo normal, la OMS ajusta su recomendación y sugiere un consumo moderado de entre tres y cuatro huevos por semana, mientras que esta guía tiene como objetivo equilibrar la ingesta de nutrientes esenciales que los huevos proporcionan, sin comprometer la salud cardiovascular.

La importancia de la moderación es enfatizada para evitar problemas asociados con el colesterol alto, manteniendo así una dieta saludable y balanceada y, más allá de estas recomendaciones, siempre es clave consultar a un profesional de la salud que estudiará el caso en particular de cada persona, evaluando qué puede comer y en qué cantidades.

Para adultos sanos, consumir huevos con moderación puede proporcionar beneficios significativos sin aumentar significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, siempre y cuando se mantenga un equilibrio con otros alimentos bajos en grasas saturadas y trans. Los puntos positivos son los siguientes:

Fuente de proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

Pueden ser incluidos como parte de una dieta diversa y equilibrada junto con otros alimentos ricos en nutrientes.

Consumidos moderadamente, los huevos no aumentan significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares si se equilibran con alimentos bajos en grasas saturadas y trans.

Los huevos son un alimento saciante, lo que puede ayudar en el control del peso.

Ayudan a la construcción y mantenimiento de la masa muscular debido a su alto contenido proteico.

Contribuyen a la salud general, aportando nutrientes que favorecen la energía y el bienestar general.

NA