Anses confirmó pagos del 27 al 30 de abril 2026: quiénes cobran la última semana del mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó los pagos correspondientes a la última semana de abril 2026, que finalizará el jueves que viene. En la Anses están definiendo cómo serán los aumentos y el bono del mes que viene, mayo.

Anses: quiénes cobran del 27 al 30 de abril 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

NA