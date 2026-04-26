Anses confirmó pagos del 27 al 30 de abril 2026: quiénes cobran la última semana del mes
Anses dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a la última semana de abril. Las prestaciones se abonarán según la terminación del DNI, en un calendario que se extiende del lunes 27 al jueves 30.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó los pagos correspondientes a la última semana de abril 2026, que finalizará el jueves que viene. En la Anses están definiendo cómo serán los aumentos y el bono del mes que viene, mayo.
Anses: quiénes cobran del 27 al 30 de abril 2026
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 2 y 3: lunes 27 de abril
DNI 4 y 5: 28 de abril
DNI 6 y 7: 29 de abril
DNI 8 y 9: 30 de abril
- Prestación por Desempleo (Plan 1)
DNI 2 y 3: lunes 27 de abril
DNI 4 y 5: 28 de abril
DNI 6 y 7: 29 de abril
DNI 8 y 9: 30 de abril
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
- Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
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