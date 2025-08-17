Monumento a José de San Martín, símbolo de la capital neuquina

Cuando nos aproximamos a fechas emblem\u00e1ticas de la historia argentina, espont\u00e1neamente nos trasladamos a la historia local para indagar acerca de los efectos que tuvo en nuestra regi\u00f3n. Hoy nos detenemos en admirar los honores que se le han rendido al Padre de la Patria, don Jos\u00e9 de San Mart\u00edn. \n\n\n\nEn donde hoy est\u00e1 emplazado el monumento al General San Mart\u00edn, el Neuqu\u00e9n del comienzo del siglo XX ten\u00eda edificado all\u00ed el Chateau Gris, aquella casa de madera que fuera sede del municipio de la inc