Navidad sin ruido pero con escucha

Este año la REC (Red de Escucha Comunitaria) se une a Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y de Aluminé para sumar fuerzas.

Colaboramos juntos en la recolección de caramelos para los niños y niñas y en la recolección de audífonos para aquellas personas que los necesitan y no pueden acceder a los mismos.

¡Es muy importante llevar alegría para las infancias y escucha para las familias ya que Escuchar es volver a conectarse con la Vida !

Si tenés un audífono que ya no usás… donalo!

Muchas gracias por difundir!

REC (Red de Escucha Comunitaria)