Roland Garros: Berrettini dijo basta y Arnaldi avanzó a semifinales; cruzará con su compatriota Cobolli

Foto: Agenzia ANSA. El italiano, ex N°6 del planeta, acusó molestias físicas y abandonó en el segundo set.

Una molestia física promediando el segundo set motivó el abandono del italiano Matteo Berrettini ante su compatriota Mateo Arnaldi, en el cuarto y último choque de cuartos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada 2026 ATP.

El ex N°6 del planeta, actualmente ubicado 105° en el escalafón, se retiró sobre el cierre del segundo set, estando 2-5 y luego de haber perdido el primer parcial por 7-5 ante su compatriota Matteo Arnaldi (104°), acusando problemas en uno de sus cuádriceps.

Ante esto, Arnaldi, de 25 años, logró avanzar por primera vez a una semifinal de un torneo grande. Allí lo espera otro italiano, Flavio Cobolli, quien previamente había sacado pasaje en el primero de los choques de cuartos de final de la jornada.

El N°10 del mundo se repuso tras caer en el primer parcial y terminó imponiéndose sobre el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Berrettini, con lo último que le queda… 💔



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A pesar de la temprana eliminación de Jannik Sinner, el N°1 del ranking mundial, y la no participación de Lorenzo Sonego, Italia logró situar a tres jugadores entre los mejores ocho del torneo.

El primero de los cruces de semifinales los protagonizarán el checo Jakub Mensik (26°) y el alemán Alexander Zverev (2°), verdugos ayer de Joao Fonseca y Rafal Jódar, respectivamente. Dicho juego, además del cruce entre los italianos Cobolli y Arnaldi, se disputarán el viernes.

✅ ¡UN PASO MÁS CERCA DE LA DEFENSA! 🇦🇷🇪🇸



Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a las semifinales de #RolandGarros tras vencer por 6-3 y 6-4 a la dupla Nys/Roger-Vasselin.



🔝 ¡Se viene un gran duelo ante los italianos Bolelli/Vavassori! pic.twitter.com/KnpLBPawDy — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 3, 2026

En el cuadro de dobles, vale destacar la actuación del marplatense Horacio Zeballos, quien, formando dupla con el español Marcel Granollers, avanzó a semifinales.

La dupla campeona defensora se impuso por 6-3 y 6-4 al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin, y ahora, en busca de la final, cruzará con la dupla italiana que conforman Simone Bolelli y Andrea Vavassori.