No a la eutanasia de animales

Cutral Co

En la ciudad de Cutral Co se está desarrollando una situación alarmante y silenciosa: perros callejeros están desapareciendo sin explicación clara, y aún esperamos una respuesta de las autoridades municipales.

Desde hace meses, vecinos y proteccionistas voluntarios venimos alertando sobre las políticas eutanásicas del municipio. En lugar de implementar políticas públicas éticas de castraciones gratuitas, masivas, extendidas, no excluyentes, tempranas y sistemáticas, las autoridades están ordenando retirar cuchas comunitarias de las veredas —construidas con esfuerzo por los vecinos—, y se notificó que se retirarían también los animales (sin especificar dónde serían reubicados, ya que la ciudad no tiene un refugio municipal formal).

Ya se enviaron notas formales a la Dirección de Control Urbano, al Concejo Deliberante y a la Municipalidad, sin obtener respuestas satisfactorias. También se había planteado una modificación a la ordenanza vigente n°2092/06 para atender a la problemática generada por los canes pero quedó sin tratamiento hasta la fecha.

olicitamos que el Concejo Deliberante trabaje en la reforma de la ordenanza actual, tomando a bien los aportes que como grupo voluntario y rescatista propondremos y ponemos a disposición, para el bienestar de los animales no humanos y de toda la comunidad en general.

La vida de los animales no es descartable.

Necesitamos un cambio urgente.

Micaela Zandalasini

(Posteo original en Change. org) https://www.change.org/p/basta-de-eutanasiar-animales-en-cutral-c%C3%B3-queremos-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-%C3%A9ticas-para-ellos