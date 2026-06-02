«La busqué como si fuera mi hija»: el ministro de Seguridad de Córdoba defendió el operativo por el femicidio de Agostina Vega

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defendió el operativo desplegado tras el femicidio de Agostina Vega y aseguró que la búsqueda comenzó desde el momento en que su madre radicó la denuncia. Además, sostuvo que se utilizaron todos los recursos disponibles hasta dar con el cuerpo de la adolescente.

El ministro expresó que se abocó totalmente al operativo y contó que fue el encargado de comunicarle a la familia el hallazgo del cuerpo de la adolescente. «Yo a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija«, aseguró. Luego agregó: «No he tenido en dos años y medio sensación más frustrante y más dolorosa que tener que ir a decirle a ese papá que la había encontrado, pero la encontramos muerta».

Agostina Vega: qué dijo Quinteros sobre la búsqueda y el operativo

En una entrevista con Infobae, el funcionario respondió a las críticas surgidas tras el femicidio y se refirió a los cuestionamientos por los tiempos de actuación. «Desde el mismo domingo que la mamá de Agostina hizo la denuncia, se activaron todos los protocolos de búsqueda«, afirmó respecto al rol del Poder Ejecutivo.

Quinteros explicó que en Córdoba las denuncias por desaparición se reciben en unidades judiciales y no en comisarías. Según detalló, la intervención de la Fiscalía comenzó de manera inmediata una vez presentada la denuncia.

El ministro señaló que durante las primeras horas la investigación estuvo enfocada en la pista de un vehículo rojo mencionado por allegados a la víctima. Sin embargo, el análisis de cámaras de seguridad modificó el rumbo de la causa.

«Pudimos determinar que Agostina había entrado a la casa de Barralier. La teníamos ingresando, pero no la teníamos saliendo. Ahí la investigación tuvo otro giro absolutamente distinto», sostuvo. También destacó que participaron más de 200 personas en los rastrillajes, además de drones, helicópteros y otros recursos destinados a localizar a la adolescente desaparecida.

Las críticas por la actuación judicial y la demora en los procedimientos

Consultado sobre la posibilidad de haber allanado antes la vivienda del principal acusado, Quinteros indicó que inicialmente Barralier era considerado un allegado de la familia y no un sospechoso dentro de la investigación.

«Barrellier estaba nombrado como un amigo de la familia, no como sospechoso», explicó. También reconoció que existen cuestionamientos sobre los tiempos procesales y admitió que esos aspectos deberán ser evaluados por las autoridades competentes.

Durante la entrevista surgieron además cuestionamientos por la demora en la activación del Alerta Sofía. Sobre ese punto, el ministro aclaró que la aplicación de ese mecanismo depende exclusivamente de la autoridad judicial.

Quinteros además sostuvo que el caso expuso la necesidad de revisar algunos procedimientos y analizar posibles mejoras en la articulación entre organismos judiciales y de seguridad durante las búsquedas de personas desaparecidas.

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