No a las PASO en Chubut

Una vez más en la provincia de Chubut intentan manipular la democracia.

Ya quisieron instalar la ley de lemas y ahora quieren derogar las PASO.

Todo esto lo hacen para su conveniencia y así impedir que los chubutenses elijamos libremente a nuestros representantes.

Los responsables de esta maniobra son el gobernador Mariano Arcioni y el intendendente de Comorodo Rivadavia Juan Pablo Luque.

Mientras en la provincia de Chubut aumenta la inseguridad, el desempleo y la corrupción no para, ellos solo se ocupan de mantenerse en el poder.

No podemos permitir que esto suceda.

Las PASO son fundamentales para nuestra democracia y para lograr que Chubut salga adelante.

He lanzado una petición para derogarlas, a través de change.org.

No al atropello de nuestra democracia.

Ignacio “Nacho” Torres