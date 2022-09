No confundirse

Lo ocurrido frente al domicilio de Cristina fue un atentado -no hay duda-, ahora cómo y por qué ocurrió es harina de otro costal.



Mi opinión, como exgendarme y oficial de Policía es la siguiente: la custodia de Cristina, dos veces presidenta y actual vicepresidenta, a mi entender no estaba en condiciones de ejercer una buena protección porque no se previó que tendrían que actuar dentro de un cúmulo tan grande de personas, lo que impidió que pudieran -la custodia- reducir al atacante antes de que gatillara y luego también lo detuvo la gente.. ¿O acaso el o la responsable del juzgado estaba pensando que la pistola no era una pieza clave en la presunta investigación y la envió al peritaje en un sobre abierto y sin cumplirse el protocolo de seguridad, quedando en el camino su responsable para “descansar”?



Por otro lado, ¿quién debe ejercer la custodia de la vicepresidenta de la Nación? ¿La Policía Municipal de la Capital Federal, que ya tiene antecedentes de haber actuado mal anteriormente -la policía de Larreta- o La Federal que a mi juicio correspondería, y que no actuó en días previos al del hecho con la premura y dedicación del caso porque vimos por TV los desórdenes ocurridos con mucha suerte, ante lo cual la autoridad debió exigir a los drigentes de los piquetes partidarios que cuidaran el orden de su gente. No se realizó y al momento del intento de disparar a la cabeza de la vicepresidenta entre la gente y los custodios, solo Dios creo que no permitió el desenlace.

Eso no debe ocurrir más sea cual fuere la persona a la cual se quiere cuidar; no pueden efectuarse semejantes manifestaciones repetidas veces, sin previo aviso a la autoridad responsable del orden en zona. Ya hubo días antes un desorden de proporciones frente al despacho de Cristina en el Congreso, falto vocación de servicio por parte de los responsables de la seguridad en el lugar -prevención se llama-. Habrá mucha leña para este fuego, espero que todo el mundo se calme, mientras Massa va a ofrecer lo que nos queda a los EE.UU. en vez de hacer como el Comandante Chávez -una licitación Internacional -para vender su petróleo que finalmente hoy en día está sacando a ese país de la pobreza sin recurrir como nosotros al FMI.



Juan Carlos Malgesini

Puerto del Este