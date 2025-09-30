No-respuestas robotizadas

Julián Sereni DNI 10.675.591

Neuquén

Con la expansión de la informática es cada vez más cómodo realizar reclamos por servicios deficientes o no prestados. Pero esa forma impersonal de interactuar resulta en una ilusión debido a la falta de compromiso por parte de sistemas robotizados a los que no les afecta la molestia causada al usuario.

Desde hace más de tres semanas tengo una casi nula conexión a internet vía la empresa de cable AVCtv (este es mi 7mo. reclamo). Mi reclamo inicial fue respondido por un texto pre-formateado (robotizado?) con identificación #82202226, donde prometían resolver el problema en 72hs, que ya fueron ampliamente superadas. Posteriormente me comentaron que: “en el sistema figura como conectado”. La falsedad de esa afirmación demuestra la incapacidad técnica de determinar si efectivamente se brinda el servicio al usuario, ya que tampoco se apersonó técnico alguno nuestro domicilio para identificar el problema.

De todas formas la componente robótica/informática tiene el problema resuelto y me acaba de llegar la factura del próximo mes (tendré que pagarla?).

Llamativamente, la conexión funciona de a ratos y en horario nocturno, lo cual me impide conectarme en mi horario de trabajo. De más esta decir que esta nota la envío por gentileza de un vecino que me cede el acceso a internet por otro servidor.

Ante esta forma impersonal de maltrato a un cliente, me veo en la obligación de divulgar estos hechos a la comunidad para prevenir a otras personas que puedan pensar en solicitar el servicio